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Регион, безусловно, потенциально очень силен
Банки - такие же инвесторы. У них есть свои плюсы и минусы. В первой группе отлаженные процедуры и опыт анализа проектов, возможности принятия и нивелирования рисков. В целом, банки хорошо знакомы с конъюнктурой рынков и региональной спецификой. Но следует учитывать скованность, в том числе и нормативами ЦБ. Кроме того, банки более консервативны, что не всегда минус.
Инвестиционное кредитование более успешно там, где риски понятны для сторонних инвесторов. Например, в строительстве, в промышленности, ориентированной на внешние рынки. Либо там, где есть условно "бесплатные" активы, т. е. в сырьевых отраслях. Это активы, которые имеют немалую рыночную стоимость, но не требуют больших затрат на их получение. Также инвесторам интересны проекты с коротким сроком окупаемости.
Каждая сделка в части финансирования уникальна. Подбираются оптимальные условия кредитования, лизинга и т.д. При необходимости в структуру сделки включается взаимодействие с дочерними банками ВТБ за границей, проведение документарных операций, инструменты хеджирования, используются лимиты иностранных банков, открытых на ВТБ, и т.д. Все зависит от того, насколько данный инструмент применим к рассматриваемому проекту, насколько он экономически обоснован, насколько приемлем для банка и для клиента. После того как сделка структурирована, принимается решение о финансировании.
Более того, у нас есть требование - мы финансируем не более 70% от стоимости проекта. Это распространенная практика, и такому подходу есть много обоснований. Финансирование с "ноля" - дело рискованное, и средства клиента, вкладываемые в проект, - это в том числе страховка наших рисков. По этой же причине банк предоставляет инвестиционные ресурсы в основном действующим предприятиям, которые увеличивают или диверсифицируют бизнес. На вопрос: "Сколько стоят деньги?" - однозначного ответа нет. Стоимость капитала инвестора определяется рисками проекта. В широких пределах стоимость кредитной линии составляет от 10 до 25% годовых в рублях. Если мы используем документарное финансирование, то общая долговая нагрузка на проект снижается в зависимости от типа и величины рисков, доходности проекта, документарное финансирование по инвестиционному проекту стоит от 10% годовых в валюте.
Существует практика, когда на время реализации проекта банк становится его собственником. Покупается блокирующий пакет в 25 -26% акций создаваемого для реализации проекта предприятия. Чаще эта мера используется как инструмент контроля. Пока клиент средства не возвратил, банк претендует на часть прибыли в той доле, в которой он финансирует проект. Однако после окончания проекта и возврата кредитов банк обязуется продать собственнику купленную долю по заранее оговоренной цене.
У инвестиционного процесса в регионе свои сдерживающие факторы. Основной - это непрозрачность региона для внешних инвесторов. Ограничен круг компаний-организаторов проектов, с которыми инвесторы готовы разделить риски. В некоторых отраслях сказывается недостаточность или несовершенство законодательной базы. Кроме того, организаторы проектов зачастую не понимают, что инвестор - это не просто кредитор, а полноправный участник проекта, который претендует на часть прибыли. Причем в той доле, в какой привлечены инвестиции, и минимум на весь срок, до полного возврата инвестиций. Если проект целиком финансируется сторонним инвестором, он вправе претендовать на 100% прибыли проекта. Регион, безусловно, потенциально очень силен. Однако значительный приток инвестиций могут обеспечить только крупные российские или иностранные финансовые или промышленные группы, входящие в регион. Этот процесс может быть связан и с перераспределением ресурсов, и с переделом собственности, с консолидацией активов, поглощением действующих компаний. И это надо понимать.
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