Инвестиции: человеческое измерение

За 2006 год частный иностранный капитал инвестировал в Россию более $45 млрд. Об этом с оптимизмом во всеуслышание заявил премьер-министр Михаил ФРАДКОВ как о большом достижении российской экономической политики. Ко всем реляциям из Москвы особенно чутко прислушиваются на Дальнем Востоке: какой инвестиционный сценарий будет развиваться в удаленных регионах? Экономисты уверены: статистика может рассказать практически обо всем, если все посчитано, экономическая среда открыта и прозрачна. Но так ли все прозрачно? Политики с успехом оперируют и отдельными цифрами - у них свои задачи. На наш взгляд, важно и другое: у инвестиций есть человеческое измерение. Тот самый человеческий фактор: трудно предсказуемый, но зачастую решающий. Какие формы принимает инвестирование? Чем рискует инвестор, и чем рискуем мы?

Средняя температура по больнице

Сравнение не всегда стоит рассматривать как способ доказательства. Тем более в оценках инвестиционной активности. Но мы обречены сравнивать ситуацию на Дальнем Востоке с Центральным округом, с Москвой, со среднероссийским уровнем. Десятилетия государственного патернализма сказываются. "Усредненные показатели инвестиционной активности дают столько же информации, как средняя температура по больнице, - считает Павел МИНАКИР, академик, директор Института экономических исследований ДВО РАН. - Если сравнивать нынешнее положение дел с Центральным округом, исключая нефтяные провинции, активность повыше средних показателей. Но тут есть нюанс. Бурная инвестиционная активность определяется сахалинскими проектами. Убрать шельф - и инвестиционная активность будет выглядеть значительно слабее и ДВФО замкнет список среди федеральных округов".

С точки зрения столичного жителя, Дальний Восток огромен и пуст. Географически ДВФО остается наиболее проблемной территорией, с пустующими, незаселенными землями. Проблемные территории не обладают должной инвестиционной привлекательностью. Когда говорят о развитии Дальнего Востока, то речь идет о локальных территориях, где традиционно проживают люди и есть условия для экономической деятельности, развития социальной системы. Это Приамурье, Приморье, Сахалин и отдельные районы в Якутии, Магадане, на Камчатке. Инвестиционная тройка- это Якутия, Приморье и Хабаровский край. "Эти территории сильны ресурсами. Однако регионы - это не предприятия, которые требуют коммерческой отдачи от каждого вложенного рубля. Чтобы Дальний Восток существовал, здесь должны жить люди. Но для них необходимо создать нормальные условия жизни, - считает Павел Минакир. - Это территория, которая либо нужна, либо не нужна государству. И для того, чтобы люди там жили, территория должна иметь в расчете на 1 человека столько денег, чтобы конечный показатель качества жизни был не хуже, чем в целом по стране".

По большому счету речь идет об институциональном режиме развития территории, о благоприятных условиях для инвесторов. Вопрос о создании на Дальнем Востоке территориальных анклавов в статусе национальных проектов пока открыт.

Практически все высокопоставленные московские визитеры, в очередной раз приезжая в регион, говорят о том, что Дальний Восток остается перспективным, но "недооцененным" регионом России. Они постоянно подчеркивают слабую инфраструктурную обеспеченность, дефицит обрабатывающих производств и непростую демографическую ситуацию. Собственно одно упоминание недостаточной инфраструктуры, требующей огромных инвестиций, выводит на авансцену главного инвестора на Дальнем Востоке - государство, т.к. для частного бизнеса такие объемные и долгосрочные вложения неподъемны. Без участия федерального центра многие вопросы в регионе просто не могут быть решены, поэтому крайне необходимо стратегическое планирование, должен быть выбран сценарий развития. Только тогда можно будет рассчитывать на реальный, а не теоретический интерес потенциальных частных инвесторов. С таким утверждением трудно не согласиться. Параметры роста предприятий Дальнего Востока пока вне общероссийских тенденций. Рост совокупной выручки крупнейших предприятий запаздывает по сравнению с общефедеральной статистикой. Рыночная стоимость крупнейших компаний Дальнего Востока, как и вся региональная экономика, по-прежнему остается недооцененной.

Эксперты считают, что необходимые условия для развития не отдельных "продвинутых" предприятий, а экономики на массовом уровне, доступном для "средних" управленцев, сегодня не созданы. Уровень "входных барьеров" и текущих требований к бизнесу таков, что их может выдержать "эксклюзивный" менеджер или редкое предприятие. А период для создания каркаса растущей экономики уже на исходе.

Политическая плоскость экономики

В последние годы в бюджете на самом деле хронически не хватало средств на финансирование ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье", например. Ответ на вопрос: "Почему программа так и не стала приоритетной для финансирования?" - лежит не в экономической, а в политической плоскости. Для сравнения: удельный вес ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Татарстан до 2006 года" и ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Башкортостан до 2006 года" в проектировках на 2006 г. составляет 68,3%. Суммарные затраты на финансирование программ развития Татарстана и Башкортостана соответственно в 2,6 и 3,7 раза больше. В расчете на одного человека эти затраты больше в 4,4 и 6 раз, чем для Дальнего Востока и Забайкалья.

Вполне возможно, что в нынешних условиях вкладывать ресурсы в Дальний Восток менее выгодно, чем в другие регионы страны. Но, таким образом, сохраняется отставание дальневосточных территорий от среднероссийских параметров. А экономический рост сосредоточен в сырьевом и топливном секторах без достаточного развития сектора обрабатывающих производств. Пока государство принимает политическое решение о том, в каком качестве ему нужен Дальний Восток, крупные национальные и зарубежные компании активны в освоении ресурсов территории - это вторая после государства категория инвесторов. В основном осуществляются сырьевые и те инфраструктурные проекты, которые интересны крупному российскому бизнесу, - реконструируются порты, строятся дороги. Транснациональные корпорации спешат закрепиться и снять прибыль. Вкладываются деньги в развитие ресурсных предприятий Якутии, Приморья, Хабаровского края, Чукотки, которые интересны с экспортных позиций.

И пока этот процесс вряд ли можно назвать обоюдовыгодным. Человек должен быть понуждаем к добродетели. По аналогии вряд ли стоит ожидать, что крупный бизнес перейдет от прямого выкачивания прибыли к пониманию социальной ответственности за развитие региона. "В этом должна быть наша принципиальная позиция. Ведь речь не идет об ограничении движения капитала, а об обязанности платить налоги не только в столице нашей родины, а и на территории", - уверен Павел Минакир.

Однако говорить о том, что федеральный центр не меняет своего отношения к дальневосточной окраине, было бы не справедливо. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ, в 2006 году из федерального бюджета в экономику Дальневосточного федерального округа будет инвестировано 17,7 млрд руб., подчеркнув, что это в шесть раз больше, чем в 2003 году. Финансирование Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья тоже наконец-то начало увеличиваться, причем существенно. В 2006 году сумма составила 2,7 млрд рублей, в проекте бюджета на 2007 год предусмотрено более 4,5 млрд рублей. В 2006 году обеспечено финансирование Федеральной целевой программы по Курильским островам в размере почти 1,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2007 год - около 2,4 млрд рублей. Эти цифры были озвучены председателем Госдумы Борисом ГРЫЗЛОВЫМ на Дальневосточном экономическом форуме в Хабаровске осенью прошлого года.

Среди объектов, получивших значительный импульс к ускорению строительства: Бурейская ГЭС (объем госфинансирования на 2006 г. составил более 800 млн руб.), Усть-Среднеканская ГЭС (около 1 млрд руб.), железная дорога Беркакит - Томмот - Якутск (более 500 млн руб.), автомобильная дорога Чита - Хабаровск (более 5,5 млрд руб.).

На состоявшемся в конце ноября в Якутске координационном совете при полпреде Президента РФ в ДВФО обсуждалась краеугольная для региона тема - развитие транспортной инфраструктуры. Цифры, прозвучавшие из уст заместителя министра транспорта РФ Александра МИШАРИНА, обнадеживают. По его словам, на финансирование объектов транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа за счет средств федерального бюджета в 2006 году будет направлено 10,64 млрд рублей, а за период с 2007 по 2010 год - 44,6 млрд рублей. Реализуя транспортную стратегию, федеральный центр твердо намерен работать над формированием опорной магистральной дорожной сети. Кроме завершения строительства федеральной магистрали Чита - Хабаровск планируется построить автодороги, обеспечивающие подъезд к портам Ванино и Находка, а также завершить строительство автодорог Якутск - Мирный - Ленск, Комсомольск-на-Амуре - Николаев-на-Амуре, Билибино-Помолом и других дорог, обеспечивающих северный завоз в Якутию, Магаданскую область и другие северные территории региона, в том числе автодорог Раздольное - Хасан, Южно-Сахалинск - Ноглики.

Что знает статистика

Если посмотреть на инвестиционный пейзаж дальневосточных территорий через призму статистики, то можно увидеть что, несмотря на увеличение физического объема государственных денег, направленных в экономику региона, темп роста инвестиций в новые основные фонды за последние три года заметно замедлился с 46% в 2003 г. до 5% в 2005м. В значительной степени это происходит из-за того, что завершается инвестиционный бум у лидера ДВФО по этому показателю - Сахалинской области.

Пока мы не можем оперировать цифрами 2006 г. Поэтому обратимся к статистике года предыдущего. На развитие экономики и социальной сферы ДВФО организациями всех форм собственности в 2005 году использовано 234,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 105,5% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах. В 2005 году в ДВФО освоено лишь 6,6% общего объема инвестиций, использованных в целом по Российской Федерации (для сравнения: Центральный федеральный округ - 25,4%, Уральский - 16,7%, Приволжский - 16,2%).

Первые позиции по объему инвестиций в основной капитал на душу населения в 2005 году занимали в ДВФО Сахалинская область (147,2 тыс. рублей) и Чукотский АО (146,6 тыс. рублей). Приморский край занимал по этому показателю последнее место в ДВФО (10,9 тыс. рублей). В среднем по РФ инвестиции в основной капитал на душу населения в 2005 году составили 24,6 тысячи рублей.

В 3 из 9 субъектов ДВФО в 2005 году было допущено снижение инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом (Амурская и Магаданская области, Чукотский АО). В Приморском крае объем инвестиций остался на уровне 2004 года (100%). За десять месяцев 2006 года снизили инвестиции по сравнению с соответствующим периодом 2005 года Камчатская и Амурская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Как выглядит инвестирование бюджетных средств в основной капитал в ДВФО? Если посмотреть распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2005 году без учета субъектов малого бизнеса, то картина получится следующая: инвестиции составили всего 199, 654 млн рублей. Из них за счет собственных средств - 29,2%, за счет привлеченных средств - 70,8%. В привлеченных средствах доля бюджетных средств - 17,7%. Причем поступления из федерального бюджета составляют 7,6%, за счет бюджетов субъектов РФ - 9,1%. Не нужно делать сложных расчетов, чтобы понять: подавляющий объем инвестиций - это деньги, вложенные в экономику региона частными компаниями.

Вертикаль денег

В последнее время из московских кабинетов все чаще слышатся такие словосочетания, как "государственно-частное партнерство" и "особые зоны". Особенно в решении инфраструктурных проблем с участием государства. В российских провинциях внимательно следят за тем, где же разместятся эти самые зоны - оазисы процветания - и какому региональному бизнесу повезет подружиться с государственными инвестициями в партнерстве. Само слово "партнерство" бизнес уже не смущает, хотя о каком-либо партнерстве в смысле равноправия говорить сложно по определению. Экономическая задача может быть сформулирована так: как бы простимулировать большие частные инвестиции на каждый рубль инвестиций государственных. И перейти от общих субвенций к бюджетам развития в территориях.

"Государственно-частное партнерство - неизбежное "зло". В моду вошло то, что хорошо известно с XIX века: смешанная экономика, государственное регулирование, государственный рынок, государственные инвестиции, - поясняет Павел Минакир. - Государство вкладывается в коммунальные сети, в объекты общего пользования - это энергетика, линии электропередачи, дороги. Частник в это вкладываться не будет, т.к. нет быстрой отдачи - окупаемости вложений". Историческая аналогия: 1933 год, США. РУЗВЕЛЬТ выводит страну из кризиса, о котором до сих пор американцы вспоминают с дрожью в голосе. Памятная "Долина реки Теннесси" - пример типичного государственно-частного партнерства, но без лишнего шума. Государственные деньги были вложены в инфраструктуру и построена электростанция. Дешевая электроэнергия дала мощный толчок в развитии бизнеса.

Если уйти от бессмысленной стратегии, когда государство все задачи региональной политики берет на себя, остается стратегия поиска рычага приложения силы. Этот рычаг и позволит сдвинуть с мертвой точки частные интересы и бизнес. Идея проста: постройте дорогу, и будут возить товары. Слишком просто?

Особые зоны

Сегодня сфера интересов на Дальнем Востоке вертикально интегрированных компаний, с центром в Москве, в основном сосредоточена на разработке минерально-сырьевых ресурсов. Крупный инвестор выбирает природно-сырьевой сектор, пока без существенного развития обрабатывающих производств. Интерес к производству конечной продукции из российского сырья у инвесторов, мягко говоря, снижен. Причины этого вполне очевидны. Перерабатывающий комплекс неконкурентоспособен на внешнем рынке, а развитие рентабельных производств сдерживают повышенные тарифы на электро- и теплоэнергию. В будущем его ожидает неизбежный рост издержек за счет роста цен на продукцию и услуги естественных монополий, что может окончательно подорвать конкурентоспособность, а следовательно, и развитие. Парадокс Дальнего Востока: экспорт электроэнергии по ценам ниже внутреннего регионального рынка способствует развитию приграничных государств, но ограничивает развитие региона.

Убивающая своей очевидностью сентенция, что негоже огромной стране практически ничего не производить, а потреблять и развиваться на деньги, полученные от продажи сырья, нашла новое оформление - особые зоны, как места российского хайтека и точки воплощения инноваций.

"Главный вопрос один: что хотим сделать? Мы зачастую понимаем инвестиционный климат как средство завлечь. Но инвестору нужны не просто льготы, а льготный режим получения прибыли. В этом разница. А если после определения правил игры они вдруг меняются, следующего уже не заманишь", - считает Павел Минакир. Китайцы хотели создать мировой экономико-технологический анклав, предложив изобильную дешевую рабочую силу, перспективы массового производства и дешевого экспорта. Дэн СЯОПИН назвал его "Окна в мир" с суперльготными условиями для предпринимательства. Собственно, это уже произошло.

Что предлагаем мы: дешевую рабочую силу? Изобилия нет, да и дешевизна ее относительна. У нас есть технологии? Где-то есть, но для них вряд ли потребуется массированный капитал. На Дальнем Востоке есть сырье, хотя для добычи нефти на Сахалине или алмазов в Якутии вряд ли нужны особые зоны.

Дальневосточников интересует другой вопрос: почему так разительно отличается экономический ландшафт с российской стороны в приграничных территориях? Разруха с российской стороны и процветание с китайской.

Мы неоднократно слышали о желании Правительства России превратить приграничные территории России в опорные площадки сотрудничества с сопредельными государствами. Предложениям создать инвестиционно-институциональные ловушки на границе с Китаем, модельные города, локальные приграничные торгово-инвестиционные комплексы не один год. Однако с нашей стороны границы по-прежнему действует общий экономический режим - политической силы для создания льготного режима, чтобы приграничные территории самостоятельно развивались, так и нашлось.

Такие зоны могут развиться в Благовещенске, в приграничном районе к Суйфэньхэ, в районе Тумангана. В районе Хабаровска - это Уссурийский остров. Стоит создать благоприятные условия - и туда хлынет капитал. Пусть не хайтек, коммерция, но активная коммерческая деятельность с включением большого числа людей. Но и здесь нас китайцы опередили и создали подобные зоны в Хэйхэ и Суйфэньхэ.

Теперь напротив через границу стоит мегаполис Суйфэньхэ и стремительно развивающийся Хайхэ. И пропасть эта очевидна каждому, кто пересекает границу. Потому что для Китая Хэйхэ и Суйфэньхэ - национальные проекты, а наши пограничные города до сих пор именуются "переходами". В Китае все национальные зоны начинаются с принятия пакета законов. В каждом отдельном случае около двух десятков законов подробно описывают все стороны жизни и все параметры регулирования: собственность, землю, цены, инвестиции, торговлю, валюту.

Интересы крупных компаний

За разработку проекта новой долгосрочной стратегии развития Дальнего Востока в прошлом году взялись Государственная Дума и партия "Единая Россия". Этот проект был анонсирован на Дальневосточном экономическом форуме в Хабаровске. Рассмотрев возможности региона, возможные глобальные вызовы, разработчики стратегии обозначили несколько сценариев развития региона. При этом полнота реализации прогнозов зависит от того, удастся или нет привлечь инвесторов к финансированию конкретных проектов. Ими должны выступить российские национальные и транснациональные компании.

В список приоритетов включены транспорт, строительство, электроэнергетика, телекоммуникация и связь. На карте региона просматриваются инвестиционные зоны, где сходятся интересы крупного бизнеса и государства в развитии экспортного направления.

Обеспечить реализацию этих интересов может только комплексный подход к развитию определенных территорий, которые уже сегодня просматриваются в виде интегрированных производственно-транспортных (инфраструктурных) зон (ИПТЗ).

На Дальнем Востоке это Южно-Якутский ИПТЗ и Ванино-Совгаванский ИПТЗ.

Перспективы Южно-Якутского ИПТЗ связаны с разработкой Эльгинского угольного месторождения и экспортом его продукции через порт Ванино. В Ванинско-Совгаванской зоне может развиться крупный промышленно-транспортный узел с выходом на две независимые железнодорожные магистрали - Транссибирскую и Байкало-Амурскую. Проблема Ванинского порта пока в железной дороге. Ее возможности - перевозка 12 млн т, а порт с Совгаванью уже вышли на 9,5 млн т. Есть проект строительства алюминиевого завода в районе Комсомольска и сопутствующего объекта - электростанции. Вложения необходимы огромные, но инфраструктура сделает свое дело - грузы по Транссибу и БАМУ пойдут через Ванино. Со строительством железной дороги и автодороги Ванино - Лидога, которая стала долгостроем, промышленно-транспортный узел получит новый импульс к развитию.

Интерес к Ванинско-Совгаванской ИПТЗ проявляют такие крупные российские корпорации, как "СУЭК", "Евразфинанс", "Базовый элемент", "Покровский ГОК", а также иностранные компании, связанные с лесо- и рыбопереработкой, алюминиевым бизнесом.

Не менее широкие перспективы развития частно-государственного партнерства имеет и Приморский край, где уже сегодня рассматриваются проекты строительства двух крупных транспортно-логистических центров. В прошлом году большой десант из Москвы во главе с министром транспорта посетил порт Восточный. И уже в конце ноября ФГУ "Ространсмодернизация" Минтранса РФ провело тендер на право заключения государственного контракта на выполнение обоснования инвестиций по проекту "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка", победителем которого стал региональный фонд "Тихоокеанский центр стратегических разработок" (Владивосток). Перспектива развития этого транспортного узла предусматривает увеличение его грузовой базы с 30 млн тонн до 80 млн тонн грузов в год.

Как сообщил генеральный директор ООО "Восточный логистический контейнерный терминал" Герман ЗВЕРЕВ, осуществление проекта, прежде всего в части его финансирования, предусматривает государственно-частное партнерство с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ. Проект "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" включает в себя строительство автодорог, расширение и модернизацию железнодорожных путей и станций, развитие перегрузочных мощностей порта, а также создание мощного припортового контейнерного терминала с функциями международного логистического центра. Все работы по условиям государственного контракта должны быть завершены в первой половине 2007 года. На кону по предварительным оценкам 5 млрд. рублей инвестиций.

Куда инвестировать будем?

Хорошо это или плохо, но логика развития региона подводит Дальний Восток к широкомасштабному экспорту энергетических ресурсов, что требует развития транспорта и инфраструктуры. Речь идет о создании магистральных коридоров для передачи в АТР и СВА российских энергоресурсов и энергопродукции, а также транзита европейской и азиатской продукции. Этим, в частности, объясняются капиталовложения в реконструкцию морских портов. Средства вкладываются исключительно ради того, чтобы облегчить переработку экспортных сырьевых грузов из Сибири. Сегодня экспорт доминирует в объеме внешнеторговых перевозок и превышает 90%.

Досье В 2003-2005 гг. на Дальнем Востоке построено новых портовых мощностей всего на 0,8 млн т в порту Шахтерск, еще планируется ввести: во Владивостокском морском торговом порту - на 0,45 млн т, в Находке - на 0,56 млн т. Кроме мощностей, сооружаемых в рамках реализации СРП на Сахалине, на востоке страны не строится и не запланировано к постройке ни одного значительного объекта, в то время как на западе страны введено портовых объектов на 103,0 млн тонн. При этом доля перевозок грузов через порты Дальневосточного бассейна сокращается. Темпы роста отгрузки экспортной продукции стали замедляться. Это снижение будет продолжаться, но не по причинам снижения спроса на рынке АТР. Дело в дефиците транспортных мощностей на Дальнем Востоке России, и прежде всего мощности морских портов.

Быстрота, с которой реализуются различные экономические сценарии в развитых и развивающихся странах, подхлестываемые конкуренцией, впечатляют. Конкурировать приходится и на концептуальном уровне. Сегодня в мире создание транспортных коридоров несколько устарело. Пришло понимание, что страны конкурируют своими транспортно-логистическими системами.

На мировом рынке конкурирует не отдельно взятый порт, отдельно взятая судоходная компания или железная дорога, а современная транспортная система. В современном понимании - это транспортно-логистическая система с набором параметров привлекательности и своим центром. Причем речь идет о создании единой системы. Пусть сегодня подавляющая часть нашего грузопотока - экспорт, стоит помнить, что могут быть и другие грузопотоки. Транзит, в частности. В любом случае мы должны быть привлекательны на уровне мировых представлений, когда контейнеры движутся, а не стоят по две недели в ожидании оформления. Соседи решают конкурентные задачи оперативнее. Так, в Южный Корее создана крупная транспортная система, чем была решена главная задача в государственном масштабе. Второй по величине порт Ичхон был полностью государственным. В прошлом году он перешел в частные руки. Для сравнения: один порт Китая дает оборот более 100 млн тонн, и таких портов шесть. Оборот всех портов России - 400 млн тонн.

Попытки преодолеть хроническое отставание делаются, по крайней мере, на уровне заявлений, двусторонних встреч и проектов.

"В 2006 году Россия намерена резко увеличить инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и увеличить двухсторонний товарооборот с Китаем до $60 млрд к 2010 году", - такое заявление в Пекине сделал министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН во время проведения российско-китайских консультаций. Если транспортная сеть на территории России будет отставать от развития инфраструктуры в Китае, то "опять грузы пойдут морем, мимо территории России, и мы не сможем добиться перелома в увеличении грузопотоков", заметил Левитин.

Таким образом, перед руководством стоит многокомпонентная и очень дорогая задача с размытым частным интересом, т.к. транспортная инфраструктура - не самоцель, но на ее использовании частный бизнес и экономика оживут. Что и означает на языке экономистов макроэкономический эффект.

Досье Экспертная оценка реального потенциала по увеличению грузооборота только портов Приморья по различным сценариям составляет: по углю - до 20-30 млн т, по нефти и нефтепродуктам - до 20-80 млн т, по минеральным удобрениям - до 5-15 млн т, по зерну - до 6-20 млн т, по контейнерам - до 1-10 млн TEU, округленно, от 60 до 250 млн т прироста грузооборота. Иными словами, существует потенциал увеличения существующего грузооборота в 2 - 6 раз! С одной оговоркой: развитие транспорта южного Приморья невозможно без строительства логистического узла.

В настоящее время на Дальневосточном бассейне зарегистрировано более 490 предприятий различных форм собственности, занимающихся морскими перевозками, рыболовством, обслуживанием судов собственным и арендованным флотом. Эти предприятия владеют 2324 судами и плавсредствами под российским и иностранными флагами общим дедвейтом 5,49 млн тонн.

Морские транспортные перевозки осуществляют 137 судоходных компаний с флотом общим количеством 775 судов и общим дедвейтом 4,26 млн т.

Большинство судоходных компаний зарегистрировано во Владивостоке и в Находке или имеют здесь свои представительства и рабочие офисы. Приморский край уже сегодня является "центром" судоходного бизнеса. Потенциал дальневосточного судоходства - это, как минимум, удвоение текущей доли рынка морских перевозок. Наш судоходный бизнес в состоянии увеличить свое участие на международном рынке перевозок в разы (с 14% до 50% и более). Особенность этого потенциала - способность самостоятельно решить проблемы привлечения инвестиций.

Человеческий фактор

Весьма существенным моментом, определяющим интерес инвесторов к любой территории, является, так называемый инвестиционный климат. Его улучшением сегодня озабочены практически все края и области региона. Наиболее активны в этом Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область. И речь идет не только о формировании благоприятной законодательной среды, упорядочении отношений с компаниями, проявляющими интерес к ведению бизнеса на территории, но и об активном продвижении возможностей региона, конкретных проектов. Уже сформировались некоторые традиции в общении с инвесторами. Так, Якутия уже несколько лет подряд проводит инвестиционные конференции, на которые, заметим, охотно приезжают представители крупнейших производственных и финансовых компаний России. Год за годом, открывая карты, республика набирает все больше очков в российском инвестиционном рейтинге регионов. По версии рейтинга Эксперт РА, она лидирует среди субъектов ДВФО, причем значительно обгоняя следующих за ней Хабаровский и Приморский края.

Хабаровский край уже два года подряд проводит у себя дальневосточные экономические форумы. И тоже не без конкретной практической пользы. С одной стороны, материалы этих встреч дают мощный информационный массив, позволяют потенциальным инвесторам судить о том, в каком направлении развивается экономика, с другой - рекомендации форумов представляют обобщенный блок проблем, требующих решения федерального центра.

Другой важный итог - за последние два года дальневосточные компании научились формулировать свои инвестиционные проекты в соответствии с мировыми стандартами. А администрации территории помогли им в этом, ежегодно формируя сборники проектов, обозначая тем самым, что не стоят в стороне от перспективных планов региональных компаний.

Другое дело, что на практике взаимодействие с инвесторами порой происходит совсем не по тем правилам, которые декларируются с трибун. Административные барьеры как были, так и остаются непобедимым злом. Да и у чиновников разных мастей всегда есть желание нагрузить бизнес дополнительными тратами. Пользуясь возможностями, они возлагают на инвесторов такие обременения, которые делают вложения нерентабельными. Например, потенциальный инвестор выбрал земельный участок и после подачи декларации начинает собирать технические условия для реализации проекта. Сначала он получает предусмотренные законом технические условия, предъявляемые федеральными, региональными и муниципальными органами. Затем - ведомственные технические условия. У ведомств потребности неограниченны. Это же относится к держателям государственной земли - военным ведомствам и Гослесхозу. В завершение возникают "квазисоциальные" требования властных структур. Например: "Постройте нам опору под канатную дорогу", "Обеспечьте строительство социального объекта" и т.д. Если сложить все "технические требования" и внести их в расчетный объем инвестиций, показатели резко меняются в худшую сторону. Так, РАО "РЖД" по проекту строительства нового нефтеперевалочного комплекса в бухте Улисс на 5 - 6 млн т нефти и нефтепродуктов, при планируемых доходах железной дороги по тарифу в $300-360 млн в год, были выставлены не окупаемые для инвестора вложения в размере $60 млн. В результате инвестор, получив кабальные условия, переориентировал свои инвестиции.

А порой встречаются и такие ситуации: инвестор провел исследование и готов вложить средства в развитие инфраструктуры. Он обладает и средствами, и грузовой базой. Однако при благожелательных заверениях ему реально отказывают по какой-нибудь причине. Через некоторый промежуток времени рождается местная организация и оформляет права на участок земли, но, к сожалению, не имеет ни средств, ни грузовой базы. Но имеет некоторый административный ресурс. Результат: нет ни объекта, ни инвестора.

Крупные банки настроены оптимистично

Если вернуться к уже упомянутой нами статистике, то можно увидеть, что подавляющая часть инвестиций - это привлеченные средства. В значительной степени - это банковские кредиты. Статистика отмечает также, что в последние два-три года активно растет число крупных и долгосрочных кредитов. Крупные банки не смущает "дотационность" Дальнего Востока. Они отмечают кратный рост бизнеса и готовы размещать свои ресурсы, не забывая о выгоде и рисках.

Оптимизм банкиров подкрепляется в первую очередь более продвинутым и регламентированным банковским бизнесом в целом по сравнению с другими секторами. Кроме того, крупные банки, продвигающие инвестиционное и проектное финансирование, располагают для такой работы специальными проектными подразделениями, методиками работы и навыками постоянного финансового мониторинга. Времена банковского снобизма и постоянного страха за качество кредитного портфеля прошли. Нужны новые инструменты и объекты вложения средств. Бизнесы самого разного калибра привлекательны, и банки готовы работать с каждым по определенным правилам.

Схема привлечения частного капитала или банковского для реализации проектов выглядит просто и логично. На практике лишь очень небольшое число предприятий ДВ имеет возможность привлекать средства частных инвесторов. "В ДВ регионе капитала немного, инвесторы из других регионов, а тем более иностранные инвесторы, готовы вкладывать средства только под известные им имена и компании, - считает руководитель группы инвестиционных операций Хабаровского филиала ВТБ Евгений ЛЫСУН. - Инвесторы не готовы принимать риски на проекты в незнакомом регионе, с непонятной им конъюнктурой рынков, политическими рисками, рисками государственного регулирования, прочими нюансами нашей экономической реальности. Более приемлемо для инвесторов принятие рисков банками российского масштаба, с соответствующими рейтингами и репутацией. Таким образом, инвестор, вкладывая средства, принимает риски на банк, а не на проект и территорию. Самая простая форма такого механизма снижения рисков - банковская гарантия, обеспечивающая договор займа.

Филиалы ВТБ в последние два года наиболее активно участвуют в реализации инвестиционных проектов, осуществляемых региональными компаниями, предоставляя своим заемщикам возможности привлечения ресурсов зарубежных банков, на более выгодных условиях и с применением индивидуальных схем взаимодействия с инвестором. Аналитика, накопленная его специалистами, и конкретная практика взаимодействия представляются нам показательными. По оценке экспертов ВТБ, в Приморском крае, например, насчитывается около 1000 региональных компаний, из них около 100 - это компании "федерального масштаба". Те самые вертикально интегрированные компании, масштабы бизнеса которых выходят за пределы Приморского края и ведутся по всей территории страны, а также компании, ведущие бизнес за пределами российской территории. Эти 100 компаний как раз и формируют более 80% валового продукта. Этот сегмент и является, по мнению экспертов, самым привлекательным для банковского капитала.

Говоря о перспективах проектного финансирования в регионе, достаточно упомянуть грандиозный и амбициозный проект создания логистического центра в южном Приморье. "Здесь можно получить хороший синергетический эффект, у территории появятся хорошие перспективы развития", - говорит управляющий Приморским филиалом ВТБ Алексей СОЛОДУШКО. - Однозначно, проект будет финансироваться из разных источников. На всех стадиях, от разработки документации до поставки оборудования, могут использоваться разные схемы финансирования. В таких случаях может быть задействована самая широкая линейка банковских продуктов для минимизации расходов. В том числе проектное и инвестиционное финансирование.

Венчурный инвестор среди нас?

Среди возможных перспективных источников инвестиций для Дальнего Востока сегодня можно рассматривать и венчур. В России появляется мода на рискованное финансирование. Создаются венчурные фонды, проводятся венчурные съезды.

Докатится ли венчурная лавина до самых до окраин?

Досье Название "венчурный" происходит от английского venture, что можно перевести как "рискованное предприятие". Повышенный риск отличает венчурное финансирование от всех остальных схем. Инвестор не гарантирован от потерь вложенных денег залогом или закладом. В качестве вознаграждения он, как правило, получает долю в уставном капитале предприятия или пакет акций.

Независимые венчурные фонды создаются коммерческими и инвестиционными банками, страховыми компаниями, пенсионными фондами и частными лицами. Такие фонды обычно вкладывают капитал в развитие или расширение уже существующих фирм, акции которых распределены между акционерами и не продаются на бирже. Инвестиции предоставляются в обмен на неконтрольный пакет акций, обычно сроком на 5-8 лет.

Суммарный объем пяти создаваемых в России венчурных фондов должен составить не менее 2,24 млрд руб. При этом по условиям МЭРТ, проводившего отбор компаний для партнерства, половину средств на их формирование выделит госбюджет. Средства будут направлены на финансирование малых предприятий, работающих в сфере инновационных технологий, в Москве, Томской области, Красноярском и Пермском краях, а также в Республике Татарстан. Дальневосточных регионов в этом списке пока нет.