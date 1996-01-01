Задержка зарплаты наказуема

112,5 млн рублей составляет задолженность по заработной плате в Хабаровском крае. В 2006 году за несвоевременную выплату заработной платы к административной ответственности в Хабаровском крае привлечено 436 должностных и юридических лиц. Об этом сообщил прокурор Хабаровского края Виталий КАПЛУНОВ.

Так, по словам Виталия Каплунова, в суды края органами прокуратуры направлено 4399 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате.

Досье В 2006 году возбуждено 22 уголовных дела по фактам несвоевременной выплаты зарплаты, в суд направлено 15 уголовных дел, при этом по 10 делам руководители предприятий признаны виновными.

Также в результате вмешательства органов прокуратуры восстанавливаются трудовые права граждан. Так, на 1 октября 2006 г. краевое государственное унитарное предприятие "Тепличный комбинат "Федоровский" имело задолженность по выплате заработной платы перед 227 работниками на сумму 1 млн 036 тыс. руб. Прокурором Краснофлотского района Хабаровска вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении руководителя предприятия и юридического лица за нарушение законодательства о труде. Эти руководители привлечены Государственной инспекцией труда к административной ответственности в виде штрафа. В результате к 23 ноября 2006 г. задолженность по зарплате была полностью погашена.