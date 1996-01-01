Электричество на экспорт

Запущен четвертый энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3. И, судя по всему, это не последний ввод мощностей в крае. А на торжественной церемонии запуска председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС говорил об эффективности установки. "Такой ключевой параметр, как цена киловатта введенной мощности здесь - на четвертом блоке хабаровской ТЭЦ-3, находится на уровне лучших в мире. Для угольных станций - это поразительно низкий уровень".

Досье Тепловая мощность введенного четвертого энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3 - 260 Гкал/час, электрическая - 180 МВт. Строительство энергоблока обошлось в 3 млрд 785 млн рублей, велось без привлечения бюджетных средств. Длилось 1,5 года. На энергоблоке выполнен монтаж основного оборудования - котла, турбины, генератора. С вводом энергоблока в эксплуатацию установленная мощность Хабаровской ТЭЦ-3 достигла по электрической мощности - 720 МВт, по тепловой энергии - 1610 Гкал/ч.

"Главное на Дальнем Востоке - это бесперебойность поставок тепла и электроэнергии, - продолжил главный энергетик страны. - И ввод этого энергоблока - это абсолютная гарантия того, что при любых отрицательных температурах хабаровчане будут надежно обеспечены теплом и электроэнергией". Как заметил директор ОАО "Хабаровскэнерго" Валерий ЛЕВИТ, в экологическом плане запущенный блок на ступень превосходит предшествующие три энергоблока электростанции. "Эта установка имеет улучшенный коэффициент улавливания вредных выбросов: здесь установлены дополнительные фильтры и предусмотрено подавление окислов азота", - пояснил он.

И энергетики, и руководство края запуск нового энергоблока рассматривают как переход на качественно иной уровень сотрудничества. Как признался губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, "были времена, когда мы с энергетиками обсуждали вопросы, как выжить, и принимали меры, чтобы обеспечить людей электроэнергией и теплом. Разговоры о строительстве введенного блока велись более 15 лет. Сегодня мы говорим о будущем - о развитии и края и вводе новых мощностей". Сказанное губернатором подтвердил Анатолий Чубайс.

Ближайший ввод на Дальнем Востоке - запуск 5-го и 6-го энергоблоков Бурейской ГЭС - намечен на декабрь 2007 г. Что касается Хабаровского края, то РАО "ЕЭС России" и правительство края договорились о детальной проработке в первой половине 2007 г. нескольких проектов. Среди них строительство магистрального газопровода в Николаевск-на-Амуре и перевод на газ Николаевской ТЭЦ-2, строительство угольной станции на Ургале, электростанции для обеспечения электроэнергией проектируемого завода по производству алюминия, энергоснабжение Советско-Гаванского-Ванинского транспортного узла.

Для Хабаровского края особое значение имеет проект, связанный со строительством газопровода в Николаевск-на-Амуре. Как жизнеспособный оценил этот проект Анатолий Чубайс. "Если тариф будет зафиксирован на 4-5 лет, то есть мы будем понимать источник возврата средств, то, я уверен, мы можем взять на себя строительство газопровода", - сказал он. В настоящий момент Николаевская ТЭЦ работает на мазуте. Ежегодно во время летней навигации в Николаевск судами по 3-5 тыс. тонн завозится 150 тыс. тонн топлива. "Со строительством газопровода многие проблемы будут решены, - подчеркнул Виктор Ишаев. - Переводить Николаевскую станцию на уголь ни экология (станция стоит в центре города), ни экономика (необходимо строить дорогу для поставок угля) не позволяют". Рабочая группа, которую со стороны РАО "ЕЭС" возглавляют управляющий директор БЕ-1 член правления РАО "ЕЭС России" Александр ЧИКУРНОВ и Валерий Левит, должна подготовить ТЭО этого проекта к весне 2007 года. Как отметил Александр Чикурнов, ориентировочно на реализацию проекта потребуется 2 млрд руб. Срок строительства объекта - 1,5 года. Окупаемость - 5 лет.

По поводу предполагаемого строительства Ургальской ТЭЦ Виктор Ишаев заметил: "Мы продаем на экспорт самолеты, почему бы не продавать электроэнергию?". А Анатолий Чубайс добавил, что для Дальнего Востока идеальная модель - это реализация крупного промышленного проекта, рынок сбыта продукции которого находится за пределами региона. Как известно, в ноябре РАО "ЕЭС" и "Государственная электросетевая корпорация Китая" подписали соглашение, определяющее основные условия контракта на экспорт российской электроэнергии в КНР. Согласно документу ежегодные поставки электроэнергии в Китай к 2020 г. достигнут 60 млрд кВт/ч в год. В настоящий момент вся дальневосточная система в год вырабатывает около 30 млрд кВт/ч.

Вопрос о цене, как заметил Анатолий Чубайс, решен. "Более того, китайцы готовы инвестировать за свой счет значительную долю всего проекта, который оценивается в более чем $10 млрд, - продолжил он. - Если мы получаем от государства положительный ответ, это означает, что мы развернем на Дальнем Востоке строительство электростанций уже в будущем году". Ургальская ТЭЦ мощностью до 3,6 МВт, вероятнее всего, попадет в первую очередь строительства.

А одним из наиболее интересных проектов в долгосрочной перспективе может стать строительство приливной станции в Хабаровском крае. Как известно, высота прилива в Тугурском заливе на севере края достигает 15 метров (самые высокие волны в стране). "Мы анализируем потенциальную возможность строительства там мощнейшей станции с параметрами, которых в мире не существует", - заметил Анатолий Чубайс. Правда, для того чтобы это стало возможным, должны успешно завершиться испытания уникального наплавного энергоблока, монтаж которого сейчас идет на Кислогубской приливной станции на Кольском полуострове. Если испытания подтвердят параметры, то следующим шагом станет проработка проекта по строительству приливной станции на территории Хабаровского края.