"Собачья" жизнь малого бизнеса

Под занавес года хабаровская мэрия и краевое правительство отчитались о своей поддержке малого предпринимательства в 2004-2006 гг. и утвердили очередные трехлетние программы на 2007-2009 годы. На двух заседаниях бизнесмены дружно хвалили программы и... жаловались на то, что с каждым годом вести бизнес все труднее.

Городские подробности...

На заседании городской коллегии главным докладчиком выступил глава мэрского управления экономического развития Александр АНИСИМОВ. Он отчитался о выполнении городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Хабаровске на 2004-2006 гг." и о планах мэрии на уже четвертую подобную трехлетку. И судя по докладу Анисимова, планомерный количественный рост как субъектов малого бизнеса, так и комплексный характер мероприятий, которыми мэрия заботливо "охватывает" коммерсантов, свидетельствуют о том, что в Хабаровске с бизнесом все в порядке. Во всяком случае, не хуже, чем в том же Владивостоке.

Досье По предварительной оценке, к концу 2006 г. на территории Хабаровска будет зарегистрировано 16,6 тыс. малых предприятий (на 1,9 тыс., или на 13% больше, чем на начало 2004 г.). Реально работает и платит налоги 6,6 тыс. малых предприятий (около 40% от зарегистрированных). Доля налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого бизнеса - 19,8%. В сфере торговли и общепита действует 45% малых предприятий, строительством заняты 19%, выпуском промышленной продукции - 12%, транспортными услугами - 2,5%. Объем оборота малого бизнеса в 2005 году составил 73,3 млрд руб., в 2006 году (по оценке) - 80,6 млрд руб. (или 33,6% от оборота предприятий организаций города по всем видам экономической деятельности). Трудятся на предприятиях около 95 тыс. человек, или 27,9% от общего числа работающих горожан

Впрочем, как отметил Александр Анисимов, проблемы у бизнеса имеются. Среди главных - недобросовестная конкуренция, высокие тепло- и энерготарифы, сложности с получением кредита на открытие собственного дела. И пообещал, что в следующие три года мэрия будет усиливать прозрачность своих отношений с бизнесом.

Из последующих выступлений самих бизнесменов самой запоминающейся стала речь гендиректора ООО "Дальвестор" Александра ТИШУТИНА. Член правления Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) прямо заявил: "Программа основательная, с ней все в порядке, а вот с условиями для ведения бизнеса - все хуже и хуже. В этом году Собаки жили мы по-собачьи, а в будущем, думаю, будет еще сложнее". По словам Тишутина, в ХКОПП за минувший год за защитой приходили сотни предпринимателей. Одна из частых причин обращений - добросовестных арендаторов выселяли из офисов, освобождаемых в основном под нужды различных ведомств. Такая вот "поддержка" федеральных, краевых и тех же мэрских чиновников.

Пожаловался бизнесмен и на "издевательства" энергетиков с их новыми типовыми договорами на поставку электроэнергии. И получил заверения вице-мэра Валерия КАЗАЧЕНКО, что здесь мэрия поддержит коммерсантов.

Досье Ожидаемые результаты выполнения городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. Хабаровске на 2007-2009 годы" - увеличение на 1,5-2 тыс. субъектов малого предпринимательства в год; создание более 10 тыс. новых рабочих мест; увеличение до 40% доли оборота малых предприятия в обороте организаций города по всем видам экономической деятельности. Бюджет программы - 234,8 млн руб., в том числе залоговая поддержка - 210 млн руб.

...и краевые обобщения

На расширенном заседании правительства о выполнении аналогичной (уже пятой по счету) краевой программы докладывал краевой министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Доклад был вполне традиционным, среди обширного числа приоритетов выделялись новизной лишь пункты о поддержке молодежного предпринимательства, о разработке совместно с силовиками мер по безопасности малого бизнеса и несколько раз подчеркнутый тезис о "переносе акцента с краевого на муниципальный уровень".

Однако, несмотря на рост всех основных показателей и общий оптимистический тон доклада, у вице-губернатора Владимира СЫРКИНА даже родился вопрос: "Не достиг ли малый бизнес в крае своего потолка и когда коммерсанты, помимо торговли и сферы услуг, займутся серьезным делом, то есть производством?" Внятного ответа вице-губернатор так и не получил.

Досье Сегодня в крае 9,3 тыс. малых предприятий (рост за два года на 46%), зарегистрировано 26,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В сфере малого предпринимательства занято около 174 тыс. работающих (23% населения, занятого в экономике края). За 2004-2006 годы создано 19 тыс. новых рабочих мест. Доля оборота продукции, работ и услуг малого предпринимательства составляет свыше 30% от оборота всех организаций края по всем видам экономической деятельности. За 9 мес. 2006 года уплачено налогов и других видов платежей во все уровни бюджетов в сумме 4,27 млрд руб. (за весь 2005 год - 4,4 млрд руб.).

Были перечислены многочисленные и всем известные проблемы малого бизнеса - отставание нормативно-правовой базы, административные и экономические барьеры, недоступность банковских кредитов, нехватка производственных и офисных помещений. Почему многие из этих проблем не решаются годами, в своем выступлении дал ответ президент краевой ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" Виктор ШПАКОВ.

Рассказав поначалу о новых технологиях по доставке грузов (по схеме "от двери до двери"), он затем резко раскритиковал транспортную политику хабаровской мэрии. По мнению Шпакова, существующая конкурсная система распределения пассажирских маршрутов экономически неэффективна и затратна (об этом конфликте "ЗР" писал в материале "Маршрутная добавка" в №44 от 07.11.06). Кроме того, уже семь лет длится конфликт автотранспортников с городскими чиновниками по поводу весеннего перекрытия дорог. Главное же, что возмущает предпринимателей, - отсутствие диалога с властями: "Город вообще не желает обсуждать эти проблемы, и в крае тоже не принято обсуждать проблемы коммерсантов. Ассоциация делает вывод: бизнесу все труднее вести бизнес в крае", - так, почти дословно повторив тишутинский тезис, высказался Виктор Шпаков. С этим эмоциональным выводом краевые чиновники, понятно, не согласились, но Владимир Сыркин тут же запросил для себя личную копию со шпаковскими предложениями. Кстати, в качестве примера диалога бизнеса и властей чиновники не раз упоминали телефон доверия, который организован в правительстве специально для предпринимателей. За пять месяцев работы туда поступило более 150 обращений ("в основном жаловались на противодействие муниципальных администраций") из разных уголков Хабаровского края в том числе и анонимных. Правда, по словам Владимира Сыркина, лишь около 50 звонков содержали какие-то конкретные предложения.

Кстати, сама телефонная форма диалога власти с бизнесом ныне явно в фаворе. Так, в своем выступлении председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса Виктор КОРЯКИН предложил организовать аналогичный телефон доверия - только теперь уже для наемных работников, которые могли бы рассказать о нарушении работодателем их трудовых прав. А вице-мэр Хабаровска Валерий Казаченко, отбиваясь от шпаковской критики, в частности, сообщил, что горячая линия для предпринимателей начнет действовать в Хабаровске уже с 1 января. Так что, если что, звоните - можете жаловаться...