Основной новогодний инстинкт

Новогодние праздники уже не за горами, а это значит, что в большинстве организаций приближается пора корпоративных вечеринок, которые, как правило, запоминаются сотрудникам надолго. С чем это связано? На этот вопрос попыталось ответить "Утро.Ru".

Во-первых, на подобных мероприятиях обычно собирается полный состав компании, что, надо сказать, происходит нечасто. Во-вторых, такие вечеринки отличаются обилием спиртного, что неизбежно ведет к запоминающимся действам наподобие "настольных" танцев, "откровенным" разговорам типа "Петрович, ты меня уважаешь?" и даже ссорам с начальством, когда перебравшие с алкоголем сотрудники решаются высказать своему боссу в лицо все, что они о нем думают, не опасаясь возможных санкций со стороны "униженного и оскорбленного" руководства.

Кроме того, на корпоративных вечеринках, согласно статистике, завязывается наибольшее число служебных романов. Происходит это довольно-таки банально: к примеру, во время танцев подвыпившие коллеги могут легко перейти грани дозволенного, а затем, воспылав неожиданными чувствами, уединиться в относительно укромных уголках офиса и уехать домой вновь образовавшимися парами. Однако исследование, проведенное консалтинговой компанией German Consulting Group из немецкого Карлсруэ, показало: на таких мероприятиях надо быть предельно осторожным, поскольку многие сотрудники используют корпоративные вечеринки исключительно для того, чтобы соблазнить понравившегося им коллегу, найти в его лице сексуального партнера или завязать с ним какую-нибудь интрижку. Так, из 525 сотрудников различных компаний, принявших участие в опросе, в подобных намерениях признались 273 респондента (52%).

Впрочем, поисками любовных приключений развлекающиеся сотрудники не ограничиваются. К примеру, 11% опрошенных стремятся во время "тусовки" внести личный вклад в укрепление корпоративного духа своей компании, 4% респондентов планируют поговорить о делах, при этом 9% сотрудников признаются, что посещают подобные мероприятия как "принудиловку". Тем не менее важность таких вечеринок отмечают практически все сотрудники. "Многие работники рассматривают эти мероприятия как награду за проделанную работу, - считает директор German Consulting Group доктор Борис ЛИФФЕРС. - Это повышает мотивацию и трудоспособность".

Вместе с тем, по мнению Лифферса, такие вечеринки не следует проводить лишь внутри конкретных отделов, поскольку это приводит к изоляции других отделов компании и является неразумным с коммуникативной точки зрения. Согласны с доктором и респонденты: 70% опрошенных сотрудников предпочитают "отрываться" вместе со всей компанией. Кроме того, Лифферс советует не терять голову и избегать чрезмерного панибратства. "Именно на корпоративных мероприятиях самодисциплина очень важна, -отмечает доктор. - Иерархия и дистанция должны всегда быть неизменными. Иначе это может привести к не очень приятному пробуждению в следующем году".

Напоследок вернемся к вышеупомянутым интрижкам и добавим, что отношение руководства к зарождающимся романам на самих вечеринках, как правило, бывает самым благосклонным, однако на следующее утро оно может резко измениться. Так, согласно опросам авторитетного журнала IRS Employment Review, как минимум четверть начальников убеждены в том, что романтические отношения в компании мешают рабочему процессу, а потому "заворковавшим" сотрудникам стоит опасаться увольнения. Одним словом, прежде чем флиртовать с понравившимся коллегой, подумайте о том, к чему это может привести.