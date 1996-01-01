Малому бизнесу жить в "беззаконии" осталось недолго

Ждать принятия закона о развитии малого и среднего бизнеса осталось недолго, уверяют предпринимателей чиновники. Эта задача станет одной из приоритетных для федерального правительства в 2007 году.

Такое заявление сделал на конференции "Перспективы развития экономики, малого и среднего бизнеса в России" министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ. Он подчеркнул, что давно ожидаемый закон позволит гармонизировать в этой сфере российское законодательство с европейским. Глава МЭРТ также отметил, что с принятием законопроекта будет, наконец, определен четкий критерий для отнесения фирм к той или иной категории. Мерилом станет количество работников фирмы. В штате малого предприятия должно работать не более ста человек, в средних компаниях - не более двухсот пятидесяти, а в микрофирмах - не более пятнадцати сотрудников.

Напомним, что законопроект о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства прошел все необходимые согласования в министерствах и ведомствах. Чиновники Минэкономразвития прогнозировали, что Госдума должна принять его в первом чтении до конца текущего года. Однако в очередной раз его рассмотрение было отложено.