В 2007 г. "Приморскуголь" поставит более 4 млн тонн угля

Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на внеочередном собрании утвердили устав общества в новой редакции и положения о совете директоров и ревизионной комиссии.

Акционеры также одобрили сделку, связанную с поставками в 2007 г. 4 млн 250 тыс. угля ОАО "СУЭК". Предельная сумма сделки составляет 3 млрд 570 млн 176 тыс. руб.