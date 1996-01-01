"Северстальтранс" консолидировала приморские активы

Акционеры ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) завершили раздел активов. В рамках сделки компания First Quantum выкупила 50%-ную долю группы компаний "Северстальтранс" в контейнерных терминалах ОАО "Новороссийское узловое транспортно-экспедиторское предприятие" (порт Новороссийск), ООО "Каспийский контейнерный терминал" (порт Оля) и "Укртрансконтейнер" (порт Ильичевск), а также в проекте строительство логистического терминала в Шушарах (Ленинградская область).

Ранее сообщалось, что First Quantum выкупила 50%-ную долю "Северстальтранса" в ЗАО "Первый контейнерный терминал" (Санкт-Петербург) и ОАО "Балтийский контейнерный терминал" (порт Усть-Луга), а также бренд "Национальная контейнерная компания". При этом партнером First Quantum в данных компаниях стало ОАО "ДВМП".

Структуры группы "Северстальтранс", в свою очередь, выкупили долю First Quantum в ООО "Восточная стивидорная компания", ЗАО "Восточный Международный Контейнерный Сервис" (порт Восточный) и ОАО "Владивостокский контейнерный терминал" (Владивосток).