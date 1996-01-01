ДВМП и РЖД построят терминал в порту Владивосток

ЗАО "Русская тройка", созданное на паритетных началах ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) построят интермодальный терминал в порту Владивосток.

Совет директоров ОАО "РЖД" в минувшую пятницу одобрил вопрос о допэмиссии акций ЗАО, в результате которой уставный капитал "Русской тройки" будет увеличен в 2 раза - с $16 млн до $32 млн. Предполагается, что 50% допэмиссии вместо РЖД выкупит НПФ "Благосостояние" (пенсионный фонд РЖД. - Прим. авт.). Оставшуюся часть акций приобретет ОАО "ДВМП".

После увеличения уставного капитала доли в ЗАО распределятся следующим образом: ДВМП - 50% акций, РЖД - 25%, НПФ "Благосостояние" - 25%. При этом РЖД будет иметь право преимущественного выкупа акций "Русской тройки" у пенсионного фонда.