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ДВМП и РЖД построят терминал в порту Владивосток
ЗАО "Русская тройка", созданное на паритетных началах ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) построят интермодальный терминал в порту Владивосток.
Совет директоров ОАО "РЖД" в минувшую пятницу одобрил вопрос о допэмиссии акций ЗАО, в результате которой уставный капитал "Русской тройки" будет увеличен в 2 раза - с $16 млн до $32 млн. Предполагается, что 50% допэмиссии вместо РЖД выкупит НПФ "Благосостояние" (пенсионный фонд РЖД. - Прим. авт.). Оставшуюся часть акций приобретет ОАО "ДВМП".
После увеличения уставного капитала доли в ЗАО распределятся следующим образом: ДВМП - 50% акций, РЖД - 25%, НПФ "Благосостояние" - 25%. При этом РЖД будет иметь право преимущественного выкупа акций "Русской тройки" у пенсионного фонда.
ДосьеЗАО "Русская тройка" осуществляет интермодальные контейнерные перевозки по основным транспортным коридорам РФ из стран АТР. Компания начала операционную деятельность с 28 марта 2005 г. Подвижной состав компании состоит из 942 фитинговых платформ.
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