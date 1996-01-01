Золотые сделки-2006

"Владпиво"

В начале 2006 г. американская инвестиционная группа Detroit Investment (DI) купила 40% акций ООО "Владпиво" и приступила к оперативному управлению пивзаводом.

Основной владелец пивзавода - компания "А1" (дочерняя структура консорциума "Альфа-Групп"), уступила долю DI, чтобы повысить эффективность управления активом. Аналитик ИК "Финам" Сергей ФИЛЬЧЕНКОВ оценил 40%-ный пакет "Владпива" в $10-12 млн. После завершения сделки DI и "А1" контролируют по 40% акций компании, еще 20% принадлежат Международной финансовой корпорации (IFC).

DI планирует увеличить мощности владивостокского пивзавода с 6 млн дал до 18 млн дал. Общий объем инвестиций до 2009 г. составит $58 млн.

Дальневосточный банк

Московская компания "Термостепс", входящая в самарский холдинг "Волгабурмаш" (ВБМ), планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству базальтового утеплителя. Для этого в начале 2006 г. структуры ВБМ приобрели 15,8% акций Дальневосточного банка (контролируется Всероссийским банком развития регионов) у московской компании "Инвесткомтрейд". Предполагается, что банк сможет обслуживать новое предприятие.

Как сообщил вице-президент ВБМ Борис ТРАХТЕНБЕРГ, компания решила принять участие в уставном капитале банка, принадлежащего партнеру холдинга - Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), поскольку тесно сотрудничает с основным акционером ВБРР - нефтяной компанией "Роснефть". Трахтенберг рассказал, что сейчас у ВБМ нет бизнеса на Дальнем Востоке, но в ближайшие несколько лет холдинг может организовать там производственный проект. По словам источника в "Термостепсе", компания запланировала организацию производства утеплителя на Дальнем Востоке. По его словам, проект начнет работать в 2007-2008 гг.

Дальневосточное морское пароходство

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в конце сентября 2006 г. стало владельцем 50% уставного капитала ООО "Фирма "Трансгарант", одного из крупнейших в России железнодорожных операторов.

Cумма сделки составила $84 млн. Пароходство планирует консолидировать 100% уставного капитала "Трансгаранта" до конца I квартала 2007 г.

В декабре 2006 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО "ДВМП" на 410 млн руб. Пароходство разместит по открытой подписке 410 млн 898 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая.

Допэмиссия составляет порядка 20% уставного капитала ДВМП. Частично ее планируется направить на приобретение второй половины уставного капитала "Трансгаранта".

ДВМП также ведет подготовку к размещению своих акций в Лондоне. Оно может состояться уже следующей весной. В рамках сделки инвесторам будет предложено до 24% акций компании. ДВМП и его акционеры могут выручить за этот пакет $190-240 млн.

Год назад, когда у государства еще оставались 19,8% акций ДВМП, пароходство убеждало продать этот пакет на лондонской бирже. Чиновники тогда на это не решились и в итоге продали госпакет на аукционе за $140 млн основному владельцу ДВМП - "Промышленным инвесторам". Однако от планов продать акции за рубежом судоходная компания не отказалась. Андеррайтером будущего размещения ДВМП выбрало своего крупнейшего кредитора - ING Bank.

Дальневосточная энергетическая компания

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), созданное в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока, начнет работу 1 февраля 2007 г.

ДЭК создается в результате слияния ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК". На совместном собрании акционеров этих компаний в ноябре 2006 г. были избраны органы управления ДЭК - совет директоров из 15 человек, правление из 8 человек, ревизионная комиссия из 5 человек.

Согласно финансовым моделям новых компаний, разработанных ДВЭУК, ОАО "ДЭК" будет обладать капиталооборотом в 46 млрд руб. При этом от предшественников ДЭК достанутся кредиторские и дебиторские обязательства.

Находкинский морской рыбный порт

Один из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России - Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ) в августе 2006 г. приобрела 88% акций ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (акции находятся в номинальном держании в ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз". - Прим. авт.).

Акционеры "НМРП" на внеочередном собрании 15 ноября досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали новый совет, в который вошли 5 представителей новых акционеров.

Как сообщила в интервью РБК daily председатель совета директоров Дальневосточной транспортной группы Раиса ПАРШИНА, с находкинским портом у группы связаны серьезные планы. "В первую очередь это развитие контейнерных перевозок. В настоящее время порт специализируется не только как рыбный. В нем ведется также перевалка металлов, леса и автомобилей. Одним из основных направлений работы нашей компании является работа с импортными и транзитными корейскими грузами, поэтому наличие порта позволит нам расширить услуги по сквозной транзитной ставке тарифа, а также более активно заниматься перевалкой автомобилей. В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию порта с привлечением инвестиций, с тем, чтобы иметь возможность осуществлять через него контейнерные перевозки", - рассказала Р. Паршина.

Находкинский нефтепорт

НК "Роснефть" и "Группа Альянс" летом 2006 г. завершили сделку по приобретению госкомпанией у входящей в группу нефтяной компании "Альянс" Находкинского нефтеналивного морского торгового порта (Нефтепорт).

"Роснефть" купила 97,51% акций ОАО "Нефтепорт" за 528 млн рублей ($19,5 млн).

"Нефтепорт" и дочерняя компания "Роснефти" ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт", которая владеет примыкающей к порту перевалочной инфраструктурой и нефтехранилищами, образуют единую технологическую цепочку по хранению и отгрузке на морские суда нефтепродуктов в акватории залива Находка. Грузооборот нефтепорта обеспечивается, прежде всего, за счет ресурсов "Роснефти". Таким образом, приобретение Находкинского нефтепорта позволяет "Роснефти" продолжить развитие своей сбытовой и экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке как важной части ее технологически увязанного замкнутого производственного комплекса в этом регионе.

Средства, заработанные за счет сделки с "Роснефтью", будут использованы для реализации программ НК "Альянс", в том числе для реконструкции Хабаровского НПЗ и развития сбытовой сети.

Приморский кондитер

Владивостокское ЗАО "СГБ Хран" летом 2006 г. выкупило 64,51% акций ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке) у генерального директора АО Николая ПЫСЬ и его супруги.

Акционеры "Примкона" на внеочередном собрании в октябре досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали новый совет, в который вошли 7 представителей новых акционеров. Акционеры также приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО управляющей организации - ЗАО "СГБ Хран" (также является управляющей компанией ОАО "Владивостокский СРЗ").

Спасскцемент

Акционеры ОАО "Спасскцемент" в мае 2006 г. одобрили приобретение у компании Everitt Investments Ltd 28% акций ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО) за 1 040 млн руб. (96,15% балансовой стоимости активов "Спасскцемента").

Так как свободных денежных средств на такую сделку у "Спасскцемента" нет, то была предложена следующая схема. "Спасскцемент" занимает сроком на 3 года у своей управляющей компании - ООО "Востокцемент" 600 млн руб. под 15% годовых. В свою очередь, "Востокцемент" привлекает их у ЗАО Инвестиционно-финансовая компания "Солид" (Москва) - на 3 года по облигационному займу и под поручительство "Спасскцемента" на 800 млн руб. (включая размер купонных выплат).