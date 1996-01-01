Приморская олигархия в квадрате

Прошлый год можно с полным основанием называть самым успешным в развитии крупного бизнеса в Приморском крае. Несмотря на существование целого комплекса проблем, так и не нашедших какого-либо решения, крупным компаниям в целом удается достаточно успешно развиваться, постепенно встраиваясь в происходящие на федеральном уровне процессы и явления.

Выручка 100 крупнейших компаний Приморского края в прошлом году выросла на 30%, что оказалось максимальным значением за все годы существования проекта "100 крупнейших компаний Дальнего Востока", в рамках которого Рейтинговое агентство ИК "Золотой Рог" анализировала основные тенденции развития не только приморского, но и дальневосточного бизнеса.

По сравнению с 2004 годом, зафиксировано двукратное увеличение темпов роста выручки крупнейших компаний Приморского края - с 14% до 30%. Однако в реальности можно говорить о еще более внушительном прогрессе. Общая тенденция к снижению темпов инфляции увеличивает ценность нынешнего роста. Фактически впервые за последние пять лет прирост выручки крупнейших компаний Приморского края значительно превысил номинальный рост краевого ВРП. Иными словами, крупный бизнес в Приморье прочно утвердился в качестве главного генератора экономического роста, отобрав пальму первенства у среднего и малого бизнеса.

Кристаллизация

Основная причина этого хорошо понятна. Время революционных изменений в экономике Приморья осталось в прошлом. Начавшийся пять лет назад очередной этап перераспределения прав собственности в целом завершился, обеспечив очевидную стабильность, корни которой кроются в формировании новой, во многом уникальной, структуры экономики.

Крупный бизнес в Приморском крае структурирован столь причудливым образом, что найти аналоги в других регионах и странах мира достаточно сложно. Сегодня он разделен на шесть больших секторов, не имеющих очевидных отраслевых границ, однако жестко обособленных друг от друга общими правилами игры.

Два сектора составляют компании, деятельность которых контролируется "извне", из-за пределов Приморского края. Часть из них связана с крупным российским капиталом, часть - с иностранными инвесторами. Местный бизнес, для которого характерно не меньшее количество фундаментальных различий, разделен на три больших сектора. В первый из них логично будет отнести компании, имеющие непосредственное отношение к губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ и его партнерам, во второй - компании, обладающие собственным политическим ресурсом, в третий - всех остальных, "простых смертных". Нельзя не отметить еще один, по иронии судьбы, самый разношерстный сектор, в который входят государственные и муниципальные предприятия, по-прежнему играющие заметную роль в экономике края.

Жесткое структурирование крупного бизнеса более чем очевидно. Достаточно сказать, что из 100 компаний, вошедших в рейтинг, лишь 19 не удалось отнести ни к одному из указанных секторов экономики. Все остальные четко укладываются в шестиуровневую модель, в рамках которой им невольно приходится выполнять целый ряд определенных функций.

Административный гандикап

На долю компаний, тесно связанных с крупным российским капиталом, приходится около трети всей выручки ТОР-100 - больше, чем у любого другого сектора. Однако максимальные темпы роста по итогам прошлого года показали не они, а местный бизнес, имеющий за спиной политическую поддержку. Так, выручка компаний, связанных с губернатором края Сергеем Дарькиным и его партнерами, в 2005 году выросла на 57%, компаний, обладающих "альтернативным" политическим ресурсом, - на 48%.

Темпы роста совокупной выручки всех остальных секторов были существенно ниже. Компаниям с иностранными инвестициями удалось нарастить объемы производства лишь на 33%, местному бизнесу, не обладающему серьезным политическим влиянием, - на 35%, компаниям, которые контролируются крупным российским капиталом, - на 21%.

Эти цифры контрастируют с еще одним ключевым показателем - средней рентабельностью компаний, входящих в тот или иной сектор. Несмотря на более низкие темпы роста, наибольшую рентабельность удается показывать крупному бизнесу, не связанному с краевой политической элитой. У компаний, имеющих федеральные корни, ее среднее значение составляет 7,3%, у "аполитического" местного бизнеса - 6,7%.

Обобщенные показатели крупного бизнеса, имеющего поддержку в органах власти, напротив, гораздо скромнее. Компании, связанные с администрацией Приморского края, могут похвастаться чистой рентабельностью лишь в 5% (и то без учета убытков "Дальморепродукта"), причем три четверти всей чистой прибыли приходится лишь на две компании - НБАМР и "Ролиз", акционеры которых накануне продажи решили выплатить рекордные в своей истории дивиденды.

Еще меньшую чистую рентабельность по итогам прошлого года показал крупный бизнес, обладающий политической поддержкой, но не связанный с губернатором Сергеем Дарькиным, - 2,7%.

Обладание административным ресурсом на первый взгляд ведет к парадоксальным вещам - ускоренному росту выручки и аномально низкой рентабельности. Но при более подробном рассмотрении именно эту особенность можно считать ключевой в понимании особенностей функционирования крупного бизнеса в крае.

Не секрет, что львиная доля приморской экономики по-прежнему функционирует в тени. Многие крупные компании поставили на поток использование различных схем оптимизации налогообложения - от откровенно криминальных, вроде сокрытия части валютной выручки при экспорте рыбопродукции, до формально легальных, как, в примеру, аккумулирование прибыли на счетах компаний, использующих предназначенные для малого бизнеса льготные налоговые режимы.

Проблема лишь в том, что массово использовать схемы оптимизации налогообложения без мощной административной поддержки крайне сложно, поскольку именно она позволяет не только гарантировать отсутствие притязаний со стороны исполнительной власти, но и смягчать негативные последствия взаимоотношений с контролирующими органами.

Все это позволяет по-новому взглянуть на целый ряд событий, произошедших в последние пять-шесть лет. Прежде всего, на резкое усиление позиций в крае крупного российского капитала в первые годы правления губернатора Сергея Дарькина.

Изначально покупка российскими корпорациями приморских компаний имела сугубо негативный контекст. Считалось, что это приведет к перераспределению финансовых потоков в пользу Москвы и уменьшению налоговых платежей на территории Приморского края. В реальности все оказалось с точностью наоборот. Наибольший вклад в наблюдающийся за последние годы рост доходов краевого бюджета внесли компании, контролируемые крупным российским капиталом, тогда как налоговая отдача от местного бизнеса, имеющего мощное политическое прикрытие на краевом уровне, за редким исключением, осталась на низком уровне.