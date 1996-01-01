Правительство снизит ввозные пошлины на оборудование

В марте 2007 года правительство снизит ввозные таможенные пошлины на технологическое оборудование, не производимое в России. Перечень оборудования, импортируемого по льготным таможенным ставкам, будет расширен сразу на несколько десятков товарных позиций.

Обязательное условие - чтобы оборудование, на которое распространятся таможенные льготы, не выпускалось российскими машиностроительными предприятиями.

В списке - строительное и станочное оборудование, трубопрокатные станы, оборудование для текстильной промышленности и учреждений здравоохранения - всего около 80 позиций.