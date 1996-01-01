От НДФЛ возможно освободят "долгоиграющих" акционеров

Ряд депутатов Госдумы намерен внести в Налоговый кодекс поправки, в соответствии с которыми физические лица, владевшие ценными бумагами более пяти лет, смогут не платить 13-процентный налог при их продаже даже после 2007 года, когда должны вступить в силу положения НК, отменяющие инвестиционный вычет.

Она напомнила, что в настоящее время физлица-собственники ценных бумаг имеют право на налоговый вычет: если они владели бумагами более трех лет, то могут не платить налог с дохода, полученного при продаже этих бумаг. Если срок владения составляет менее трех лет, то полученный доход можно уменьшить на 125 тыс. руб. и заплатить налог с оставшейся суммы. Однако налоговики в последние годы заняли не выгодную инвесторам позицию и считают, что эти правила применимы только к тем налогоплательщикам, которые осуществили расходы на приобретение бумаг, но не могут их документально подтвердить. Это привело к тому, что даже те физические лица, которые приобрели бумаги в обмен на ваучеры еще в 90-е годы, не могут применить вычет.

Проблема инвесторов, продавших бумаги до 2007 года, вскоре будет решена. Госдума РФ на заседании в прошлую среду приняла в втором чтении поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми физлица, которые до 1 января 2007 года продали ценные бумаги, находившиеся в собственности более трех лет, могут не платить налог с дохода. Действие поправок будет распространено на правоотношения, возникшие с 2002 года. Одобренные поправки возвращают вычет, существующий сейчас только на бумаге. При этом срок владения предполагается отсчитывать не с 2007 года, а с момента приобретения бумаг.