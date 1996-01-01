Гранты освободят от НДФЛ

В скором времени, возможно, из-под налогообложения НДФЛ будут выведены гранты для поддержки науки и образования, культуры и искусства, полученные гражданами от российских организаций.

Такую поправку в пункт 6 статьи 217 НК накануне депутаты приняли в первом чтении. Напомним, что в настоящее время от налога освобождена лишь финансовая помощь, которую на эти же цели выделяют международные и иностранные фонды. Все компании, от которых можно получить "безналоговый" грант, поименованы в специальном перечне. Он утвержден постановлением правительства от 5 марта 2001 г. № 165.

По всей видимости, после принятия поправок в НК указанное постановление правительства будет дополнено и отечественными организациями.