Акции АСЗ вновь выставлены на торги

Филиал Российского фонда федерального имущества в Приморском крае объявил о проведении аукциона по продаже пакета акций "Амурского судостроительного завода". Амурский завод занимается строительством, ремонтом и модернизацией судов, кораблей и подводных лодок.

На торги выставляются 20% уставного капитала. Это свыше 97 тысяч акций. Начальная цена пакета акций установлена в размере 760 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 января. Подведение итогов торгов состоится 31 января во Владивостокском филиале Российского фонда федерального имущества. Общая сумма кредиторской задолженности "АСЗ" по данным бухгалтерского баланса на 1 октября 2006 года составила около 27 с половиной миллиардов рублей. Напомним, что назначенные на 24 октября торги не состоялись из-за отсутствия заявок.