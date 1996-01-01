"Хабаровскэнерго" на пороге перемен

С высоким качеством работ и на пять дней раньше намеченного срока получило паспорт готовности к зиме в этом году ОАО "Хабаровскэнерго". Нынешний паспорт готовности для компании последний, поскольку с 1 января 2007 года операционную деятельность на территории объединенной энергосистемы Дальнего Востока начнет уже ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". С чем предстоит столкнуться новой компании и что сделано за год в ОАО "Хабаровскэнерго", накануне дня энергетика рассказал "ЗР" руководитель ОАО "Хабаровскэнерго", генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерий ЛЕВИТ.

Досье ОАО "Дальневосточная генерирующая (ДГК)" зарегистрирована в Нерюнгри, расположена в Хабаровске. Создана на базе региональных энергетических компаний ОАО "Амурэнерго", "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Хабаровскэнерго", южной зоны ОАО АК "Якутскэнерго". Основной вид деятельности - производство тепло- и электроэнергии, транспорт и сбыт теплоэнергии.

- Валерий Моисеевич, каким теперь будет конкретный механизм взаимодействия всех компаний? Какое место в новой структуре энергетики региона займет "Хабаровскэнерго"?

- В результате реформирования дальневосточной энергетики на юге Дальнего Востока будут действовать три энергокомпании: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" и ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", занимающиеся соответственно производством, транспортировкой и сбытом электроэнергии. При этом за ДГК закреплена функция централизованного теплоснабжения потребителей в районах расположения генерирующих мощностей, а также функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.

Установленная электрическая мощность ДГК - 5823 МВт, выработка электрической энергии составит 21,5 млрд кВт-часов в год, а тепловой энергии 22,3 млн Гкал в год. Это делает ДГК одной из самых больших территориальных генерирующих компаний России и крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока. Сотрудниками ДГК станут примерно 17 тысяч человек. Ориентировочная выручка компании - около 38,5 млрд руб. в год.

Структура генерирующей компании сформирована по территориальному принципу. То есть в субъектах РФ, где сейчас находятся АО-энерго, - в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на юге Якутии, будут расположены филиалы ДГК. В регионах с большим количеством тепловых сетей (в Хабаровском и Приморском краях) будут созданы также теплосетевые филиалы. Лучегорский топливно-энергетический комплекс, в целях сохранения сформированной, стабильно функционирующей структуры, тоже получит статус филиала. Отдельным филиалом станет и Нерюнгринская ГРЭС, расположенная на юге Якутии.

- Какими будут взаимоотношения ДГК, ДРСК и ДЭК?

- Отношения будут договорными в разрезе тех функций, которые эти компании выполняют.

- Какая судьба ждет дочерние предприятия "Хабаровскэнерго"?

- Она пока не определена. В принципе, по идеологии реформирования они все должны быть проданы, но пока решений нет.

- Одна из задач, которая ставилась во главу угла при реформировании энергосистемы, - реализация инвестиционных программ холдинговой компании. Недавно РАО "ЕЭС России" и государственная энергетическая компания КНР подписали соглашение об экспорте электроэнергии в Китай. В связи с этим каковы планы ДГК?

- Мы очень рассчитываем на то, что реформирование даст возможность получить инвестиции, которые раньше привлекали с большим трудом. Инвестиционная программа, составленная на пять лет, предусматривает развитие генерации Дальневосточного региона. Предстоит расширение 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ, сооружение ПГУ-180 на Амурской ТЭЦ и на Хабаровской ТЭЦ-1. Существуют также проекты реконструкции и техперевооружения энергообъектов на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

В инвестиционную программу предусмотрено вложить значительную сумму собственных средств. Но только собственными средствами мы вряд ли сможем обеспечить ее выполнение в полной мере. Поэтому рассчитываем привлечение инвестиций со стороны. На примере европейской части ЕЭС мы видим, что реформирование открывает больше возможностей для этого. Полагаю, что к концу 2008 года Дальневосточная генерирующая компания сможет привлечь инвестиции за счет эмиссии акций.

Что касается китайского проекта, то реализация первого этапа предположительно начнется в 2007 год. Соглашение подписано на пять лет. В 2008-2009 годах в рамках этого проекта предусматривается строительство парогазовой установки. Предстоит решить вопрос с ее месторасположением.

- Каковы итоги мероприятий "Хабаровскэнерго" по модернизации оборудования в текущем году?

- Среди наиболее значимых объектов, завершенных в преддверии отопительного сезона, - реконструкция береговой водонасосной станции на Комсомольской ТЭЦ-2, капитальный ремонт водогрейного котла на Хабаровской ТЭЦ-3. Значительный объем работ выполнен по совершенствованию системы пожаротушения на всех станциях ОАО "Хабаровскэнерго". Переведена на газ часть станций в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. На сахалинском газе с этого года будет работать и Хабаровская ТЭЦ-1.

- Осенью этого года в Хабаровск пришел газ. Как он используется?

- Один котел на ТЭЦ-1 мы уже перевели на газ. Дело в том, что пока объемы поставок газа недостаточны. По нашему контракту они будут увеличиваться с 2007 года. Тогда и начнется плавный переход на "голубое топливо". В ближайшие два года мы планируем перевести на газ еще пять котлов. Важно, что после реконструкции котлы могут работать как на газе, так и на угле, а в случае острой необходимости - на мазуте. Общая стоимость реализации проекта - 950 млн рублей.

В перспективе мы предполагаем перевести на газ и Хабаровскую ТЭЦ-2, работающую на мазуте. Рассматривается вопрос перевода на сахалинский газ Николаевской-на-Амуре ТЭЦ, которая ежегодно потребляет 130 тысяч тонн топочного мазута.

- Ввод в эксплуатацию энергоблока № 4 на Хабаровской ТЭЦ-3 - масштабное событие для энергетики Дальнего Востока ?

- Безусловно. С вводом четвертого энергоблока Хабаровская ТЭЦ-3, которая на сегодня является одной из самых экономичных в России, станет экономически еще более эффективной. Дополнительные мощности позволят вытеснить из баланса выработку низкоэффективных электростанций в границах создаваемого ОАО "ДГК". Будет ликвидирован дефицит тепловой энергии в Хабаровске во время зимних максимумов нагрузок, переведены на централизованное теплоснабжение жилмассивы, до сих пор обогреваемые низкоэффективными малыми котельными, и частично замещены устаревшие мощности Хабаровской ТЭЦ-1, износ которых доходит до 80% (часть оборудования ТЭЦ-1 отработала по 3 парковых ресурса). В перспективе с учетом перехода на газ двух электростанций в Хабаровске, увеличение мощности ТЭЦ-3 позволит развивать застройку новых микрорайонов в городе.