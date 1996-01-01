Бизнес под током

"Осторожно! Высокое напряжение!" - такую вывеску впору было вывесить неделю назад в правлении Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП). На срочно созванном заседании правления бизнесмены пытались выработать единую позицию по отношению к энергетикам, выдвинувшим новые условия заключения договоров на потребление электроэнергии на 2007 год.

Напомним, что этот же вопрос наэлектризовал атмосферу в зале во время недавней конференции ХКОПП, прошедшей в Хабаровске. Многих предпринимателей, похоже, просто напугали полученные в ноябре новые договорные условия энергетиков, а особенно их экстренные уведомления. В них в частности говорилось, что уже "до конца декабря все потребители энергии в Хабаровском крае и ЕАО должны перезаключить договоры энергоснабжения c "Хабаровскэнергосбытом" на 2007 год. Действующие в настоящее время договоры не будут продлены на 2007 год в связи с вступлением в силу Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ №530 от 31 августа 2006 г.". Также сообщалось, что "разноска уведомлений и бланков договоров начнется 1 декабря. В десятидневный срок после получения их необходимо рассмотреть, подписать и вернуть в адрес отделения, на обслуживании которого находится потребитель".

Немудрено, что у большинства мелких коммерсантов, не имеющих возможности и времени вникать в хитросплетения энергетической реформы, полученные многостраничные проекты договоров вызвали панику. Похожие настроения поначалу царили и на экстренном заседании правления ХКОПП. Члены правления, по очереди рассказывая о ситуации на своем предприятии, то обвиняли энергетиков в "волюнтаризме", то призывали "как в конце 90-х, выйти на улицы", чтобы защитить права всех 1400 членов бизнес-объединения, а то и вовсе начинали пререкаться друг с другом.

Многих ораторов, к примеру, не устроила система штрафов и компенсаций в случае, если их предприятие "переберет" либо "не доберет" электроэнергию. Так, глава ООО "Дальвестор" Александр ТИШУТИН посчитал, что для многих предпринимателей ошибка в прогнозе электропотребления теперь грозит банкротством. Острое недовольство у многих вызвала необходимость внесения предоплаты за услуги в размере 80%, а также ряд других "не очень понятных" требований договора. В частности, глава ХКОПП Евгений ШУЛЕПОВ, обращаясь к энергетикам, прямо заявил, что "малый бизнес, когда ему в действиях властей что-то непонятно (уверен, 9 из 10 предпринимателей эти договора даже не дочитали), действует очень просто: он ворует, восстанавливая справедливость". И призвал не доводить до крайностей, когда 13,5 тысяч организованных энергопотребителей в крае начнут подавать в суд на авторов типовых договоров.

Атмосферу в зале, пожалуй, несколько разрядило выступление руководителя ООО "Алконост" Петра ДРОЖЧАНОГО, который, спокойно проанализировав новый документ, нашел в нем и ряд положительных моментов для коммерсантов. В частности, по его мнению, по сравнению с прежними условиями размеры штрафных санкций заметно снижены, а сама система штрафов упорядочена и имеет четкую градацию. Также в новом договоре предусмотрена возможность ежемесячно регулировать перерасход электроэнергии.

С ним согласился и начальник Хабаровского отделения "Энергосбыта" Денис ИВАНОВ, несколько раз порывавшийся выступить в ходе прений ("Пока меня здесь не подняли на вилы!"). Получив наконец слово, представитель энергетиков поспешил успокоить предпринимателей, заявив, что при помощи рубильника никто их казнить не собирается. И, в частности, пообещал, что полученные в ноябре и декабре предупреждения о штрафных санкциях применяться не будут. Он также признал, что для самих энергетиков в идущих реформах есть много не совсем приятных вещей. Скажем, большинство требований новых типовых договоров прописаны в августовском постановлении правительства страны. Однако для Дальнего Востока отдельные правила функционирования оптового рынка будут расписаны только в ближайшие 2-3 месяца.

Есть сложности с крупными хабаровскими предприятиями, потребляющими в месяц свыше 700 кВт (таких в городе около 50) - они должны предоставлять ежедневную роспись своих предполагаемых нагрузок. Однако в целом, по мнению Дениса Иванова, переход к лимитированию электроэнергии неизбежен, а практика подобного лимитирования, применяемая последние 3-4 года в западных районах страны, хорошо себя зарекомендовала. Кстати, по его прогнозу, и дальневосточники в течение примерно трех лет придут к ситуации, когда смогут свободно выбирать поставщика электроэнергии. И соответственно перестанут обвинять энергетиков в монополизме и выкручивании рук.

Заметно успокоенные члены ХКОПП тем не менее не собираются дожидаться светлого будущего сложа руки. На правлении было решено создать рабочую группу, которая совместно с юристами подготовит протокол разногласий к типовому договору. Если же, по мнению группы, нарушения будут слишком вопиющими, то ХКОПП, возможно, обратится с соответствующими заявлениями в ФАС, в Администрацию Президента РФ и в суды. Пока же члены правления готовят обращение в энергосбытовую компанию, главный офис которой теперь находится во Владивостоке, а также к своим приморским коллегам-предпринимателям.

Досье Специалисты филиала "Энергосбыт" ОАО "Хабаровскэнерго" готовы оказать потребителям всю необходимую помощь в оформлении новых договоров. В отделениях "Энергосбыта" действуют телефоны горячей линии, где можно задать энергетикам любые вопросы.

Телефоны горячей линии:

Хабаровское отделение - (4212) 31-92-21

Комсомольское отделение - (27) 52-17-15

Областной "Энергосбыт" ЕАО - (42622) 2-00-68

Ургальское отделение - (249) 5-31-58

Совгаванское отделение - (238) 4-54-64