Дальневосточные предприятия проматывают наследство

Оборудование на многих предприятиях Дальнего Востока не менялось по 20, 40, 50 и более лет. Об этом сообщил руководитель управления Ростехнадзора по Дальневосточному федеральному округу Александр ПОЛИЩУК.

"Технический износ оборудования основных производственных фондов - это основная проблема предприятий с точки зрения безопасности, - рассказал Александр Полищук. - Самая неблагоприятная обстановка в горно-рудной промышленности. Многие предприятия жили только за счет того, что досталось им в наследство. Поэтому необходимо стимулировать предпринимателей для обновления фондов".

На заседании совместной расширенной коллегии управлений Ростехнадзора по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам, которое прошло в пятницу в Хабаровске, было заявлено, что органами Ростехнадзора на Дальнем Востоке с начала года на промышленных предприятиях проведено более 10 тысяч проверок, выявлено более 76 тысяч нарушений требований промышленной безопасности и охраны недр.

Предъявлено штрафов на сумму почти 4,5 миллиона рублей. На объектах энергетики проведено около 10 тысяч обследований, выявлено более 56 тысяч нарушений.

Государственным экологическим контролем в ДВФО проверено более 1500 объектов, выявлено более 2 тыс. нарушений. В органы прокуратуры передано 63 дела о нарушениях норм экологической и промышленной безопасности.

"Карательные меры на самоцель, а метод борьбы с нарушениями", - подчеркнул Александр Полищук. Ростехнадзор взял под жесткий контроль реализацию проектов "Сахалин- 1" и "Сахалин-2", строительство газопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" и другие проекты. По его словам, работа инспекторов по проекту "Сахалин-1" позволила добиться соблюдения требований российских законов в области строительства.