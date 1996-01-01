Электроэнергия от прилива

Приливная электростанция в Тугурском заливе на севере Хабаровского края может стать реальностью. Об этом заявил посетивший Дальний Восток председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС.

"Тема эта, с одной стороны, фантастически интересная, а с другой стороны, фантастически трудная, - сказал Анатолий Борисович. - Дело в том, что на севере края самые высокие возможности по уровню прилива, высота которого доходит до 15 метров. Сейчас мы анализируем потенциальную возможность строительства там мощнейшей станции с параметрами, которых нет нигде в мире. Но для того, чтобы такая станция в Хабаровском крае стала возможной, нам надо будет "потренироваться" на небольшом объекте - на приливной станции на Кольском полуострове, где сейчас идет монтаж уникального наплавного энергоблока, который мы в течение года должны испытывать в экспериментальном режиме. Если эти испытания подтвердят ее возможности, а это уникальная разработка наших российских ученых, то мы будем реально анализировать возможность строительства в Тугурском заливе приливной станции".