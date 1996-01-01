"Ролиз" отметил день рождения

В среду известная рыбодобывающая компания "Ролиз" праздновала 15 - летний юбилей. Поздравить компанию с праздником в кинотеатр "Океан" пришли не только партнеры по бизнесу, но и множество чиновников краевой администрации.

Ведь на момент избрания губернатором Сергею ДАРЬКИНУ напрямую принадлежало около 35% "Ролиза". А за годы его губернаторства многие работники "Ролиза" побывали в креслах чиновников краевой администрации. А нынешний директор компании Петр САВЧУК стал в октябре по спискам "Единой России" депутатом ЗС ПК...

В общем, в деловом и чиновничьем мире компанию называют не иначе как кузницей кадров для "высоких кресел". Однако в этом году "кузница", подверглась серьезным изменениям. Как пишет журнал "Финанс", летом 2006 г. акции "Ролиза" купили структуры, аффилированные с одним из крупнейших мировых поставщиков замороженной рыбной продукции - гонконгской компанией Pacific Andes.