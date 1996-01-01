Рыбакам выдали добавку

Как сообщили "ЗР" в департаменте рыбного хозяйства администрации Приморского края, промышленная квота на вылов водных биоресурсов для приморских предприятий в будущем году будет увеличена на 84 тыс. тонн.

Соответствующие постановления подписаны федеральным агентством по рыболовству. В этом году суммарную промышленную квоту определили на месяц раньше, чем в прошлом году. Также планируется, что рыбодобывающие предприятия смогут заранее оформить разрешения на промысел в Россельхознадзоре, поэтому начало путины не должно быть сорвано, как в предыдущие годы.