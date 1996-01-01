Россияне любят начальников. Особенно мужчин

Начальство в нашей стране любить не принято. Принято его уважать, бояться и держаться от него на расстоянии - от греха подальше. Существует масса афоризмов про начальников и их подчиненных, цитаты разных людей (от знаменитых исторических персонажей до никому неизвестных граждан) и разных времен (с глубокой древности до наших дней).

Практически все они дружелюбием не отличаются. Вот только несколько примеров: "Всегда храни верность своему начальнику - следующий может быть еще хуже"; "Если начальник споткнется, он налетает на подчиненных"; "Начальник в среднем вдвое тупее, чем кажется ему самому, и вдвое умнее, чем кажется его подчиненным".

Тем не менее, как выяснило недавно международное рекрутинговое агентство Kelly Services, российский начальник - не самый худший в мире. В ходе исследования, обнародованного в "Утро.Ru", 70 тыс. респондентов из 28 стран было предложено оценить своего босса по шкале от 1 до 10, где 1 - худшая оценка, а 10 - лучшая. Руководители оценивались по четырем критериям: коммуникативные навыки, лидерские качества, умение работать в команде, умение распределять и делегировать работу. И российские начальники оказались в середине списка - на 13 месте с 6,7 баллами в активе.

Согласно данным опроса, лучшие боссы работают в Мексике (7,6 баллов), США (7,3) и Канаде (7,2). Европейские подчиненные показали себя более придирчивыми в оценках. Из стран Старого Света только Ирландия, Бельгия и Нидерланды сумели опередить Россию. Великобритания заняла 14-ю строчку, а жители Италии, Турции, Франции, Германии и Швеции, видимо, посчитали, что их руководители не вполне справляются со своими обязанностями, и эти страны замыкают список.

Как показал опрос, молодые сотрудники настроены более позитивно по отношению к боссам, чем их старшие коллеги, и это не удивительно - здесь играет свою роль отсутствие жизненного опыта и некая эйфория от первых шагов в самостоятельную жизнь. Однако по мере взросления приходит скептицизм: чем старше сотрудник, тем более критично он относится к руководителям.

Исследование также подтвердило распространенное мнение о том, что женщины в целом более лояльны к руководству, нежели мужчины, хотя разница в их оценках не столь велика. Гораздо заметнее гендерные противоречия с точки зрения присутствия представителей разных полов непосредственно на руководящей должности. Отвечая на вопрос о том, кто лучше руководит своими подчиненными - мужчина или женщина, 54% жителей России ответили, что разницы нет, 40% предпочли начальника-мужчину и всего 6% - начальника-женщину.

В целом российские работники довольны своими руководителями. Вместе с тем, результаты исследования показывают, что топ-менеджерам необходимо совершенствовать управленческие навыки. Некоторые респонденты очень неровно оценили своих начальников, поставив, например, 2 балла за умение работать в команде и 8 за лидерство, что, естественно, отразилось на общем результате.