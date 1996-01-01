С 2007 г. вступает в действие новый Водный кодекс. Вода - это основа жизни. И, похоже, что в современной России это начинают понимать все более отчетливо. Например, во время обсуждения предложений по управлению водохозяйственным комплексом премьер-министр Михаил ФРАДКОВ заявил: "Проблема качества воды касается не только безопасности, экономики и развития промышленности, но и качества жизни россиян. Какая вода, такая и жизнь".

О проблемах, связанных с водопользованием, "ЗР" рассказал заместитель руководителя Амурского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Приморскому краю Владимир ПОНОМАРЕВ.

- Владимир Петрович, с 1 января 2007 г. вступает в действие новый Водный кодекс РФ. Чем он отличается от прежнего? Что принесет потребителям водных ресурсов?

- От прежнего он отличается значительно: в нем предусматривается переход от разрешительной системы водопользования к договорной, на основе гражданского законодательства. Кроме того, в новом Водном кодексе полномочия по предоставлению в пользование водных объектов, осуществлению водоохранных мероприятий и мер по предотвращению негативного воздействия воды, в том числе защита от наводнений, делегируются субъектам Федерации. То есть из Москвы в Приморье будут поступать субвенции, и на эти деньги администрация края будет осуществлять водоохранную деятельность, заключать договорные отношения с водопользователями и принимать решения о предоставлении водного объекта в пользование. Работа предстоит большая, поскольку у нас в крае водопользователей (юрлиц) очень много - более 500. Каждый из них должен оформить договор пользования водным объектом (использование акватории, забор воды, водоснабжение) или получить решение о предоставлении его в пользование (с целью сброса сточных вод, строительства на водных объектах и т.д.).

Согласно новому Водному кодексу небольшие водные объекты типа обводненных карьеров и прудов могут находится в муниципальной и частной собственности. Но только в том случае, если окружающий их земельный участок является муниципальной или частной собственностью.

Вводится плата за пользование водными объектами вместо водного налога.

В новом Водном кодексе прописано, что в России будет создано 20 бассейновых округов. Наш - Амурский. В него, по всей видимости, войдут Читинская, Амурская, Сахалинская и Камчатская области, Еврейская автономия, а также Хабаровский и Приморский края. В рамках этих округов будут создаваться бассейновые советы.

- В этом же году, по некоторым экспертным оценкам, предполагается повышение платы за пользование водными объектами на 15-20%. Что это будет означать для предприятий?

- Если плата увеличится, то незначительно, и для водопользователей особой роли не сыграет. Мне кажется, что сейчас плата за пользование водными ресурсами не соответствует ценности воды. Поэтому платежи должны быть более значительными. Пока же мы платим, в основном, не за воду, а за ее доставку потребителю по трубам. Сейчас, например, водный налог с целью забора воды для населения составляет всего 70 рублей за тысячу кубометров (7 копеек за один кубометр). Это мизерные платежи.

- За нарушение водного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Какими должны быть эти нарушения?

- К уголовной ответственности за нарушения водного и природоохранного законодательства можно привлечь в том случае, если нарушение причинило какой-то серьезный ущерб здоровью людей или большой материальный ущерб юридическим лицам. Например, сброс ядохимикатов в реку, который вызвал отравление людей или животных, или даже их гибель. Но в основном нарушители подвергаются административной ответственности. Им, как правило, выписываются штрафы, которые, надо сказать, весьма незначительны.

- Часто ли вам приходится сталкиваться с нарушением Водного кодекса, например, с загрязнением водоемов?

- Достаточно часто. Весьма активно загрязняется бухта Золотой Рог. За первое полугодие 2006 г. по результатам проверок, проведенных Росприроднадзором, выдано 27 предписаний, возбуждено 13 административных дел, наложено штрафов на сумму 150 тыс. руб.

- Вспоминается прошлогоднее загрязнение китайской стороной реки Сунгари ядовитыми веществами. Может ли подобное случиться в Приморье?

- Есть у нас трансграничная река Раздольная (Суйфун). Она берет свое начало в Китае. Половина ее водосбора находится на территории наших соседей. А там воды Суйфуна очень востребованы - как правило, в мелиоративных целях. Поэтому не редки случаи загрязнения реки. Гидрометслужба регулярно отслеживает изменения химического состава воды. Для этого есть посты на реке. Слава богу, пока катастрофических последствий, подобных тем, что были на Сунгари, мы не наблюдаем.