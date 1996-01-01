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Славянский СРЗ лишился дока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Успешный приморский бизнесмен и депутат ЗС ПК Руслан КОНДРАТОВ расширяет свою "империю" - в конце ноября контролируемый им рыболовецкий колхоз "Огни Востока" приобрел один из двух принадлежащих государству доков Славянского СРЗ - №194M, который обслуживает ледоколы и плавбазы. Скорее всего, в том же направлении "уйдет" еще один док - №169, аукцион по продаже которого намечен на 18 декабря.

По мнению экспертов, тем самым близкие к г-ну Кондратову структуры пытаются получить контроль над самим заводом, принадлежащим ОАО "ДВМП" (владеет 86,81% акций, еще 5% принадлежат Андрею ТРЕСКОВУ). В пароходстве заверяют, что негативных последствий для самого крупного предприятия Славянки смена собственника доков не несет.

Досье

Первый плавучий док № 1-К грузоподъемностью 8 500 тонн был получен СРЗ в 1970 г., №169 (30 000 тонн) - в 1977 г., №194 М (36 500 тонн) - в 1989 г. При приватизации предприятия док №1К перешел в собственность завода, а док №169 и док №194 М оставлены в собственности государства.

В обращении трудового коллектива СРЗ, обеспокоенного грядущими переменами, говорится, что "именно эти доки (169 и 194 М) являются определяющими для работы завода. Если без дока №169 завод может обойтись, то док №194 М является "фундаментом" завода. Самые крупные суда на Дальневосточном бассейне ремонтировались в доке. Док №194 М имеет также стратегическое назначение - в особый период может доковать крупные военные корабли, он задействован в планах ЧС - обеспечение электроэнергией наиболее важных объектов. Мы не знаем планов новых владельцев, но потеря дока №194 М приведет к развалу завода, а значит, и к умиранию поселка Славянка, для которого завод является основным градообразующим предприятием".

В ДВМП считают, что коллективу СРЗ не стоит опасаться за свое будущее. Директор департамента акционерного капитала ОАО "ДВМП" Станислав ВАРТАНЯН: "Доки выведены из состава СРЗ и находятся в собственности государства. Поэтому повлиять на решение об их продаже ни собственники, ни трудовой коллектив не в состоянии. В то же время, ни о каком бездействии речи не идет. Акционеры считают, что продажа доков может иметь негативные последствия для деятельности СРЗ. Поэтому мы направили обращение во все инстанции - от губернатора до полпреда. Единственная ошибка, которую мы допустили, это вовремя не проинформировали трудовой коллектив о наших действиях. В настоящее время она исправлена - коллективу разъяснена позиция акционеров, и мы нашли полное понимание с их стороны".

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