ВМТП увлекся контейнерами

Среди приоритетов ОАО "Владивостокский морской торговый порт" на 2007 г. значатся перепрофилирование причалов №14 и 15 в специализированный контейнерный терминал и создание автомобильного терминала на базе причалов № 3 и 4, а также работы по реконструкции бункеровочной нефтебазы.

Создание нового контейнерного терминала позволит увеличить пропускную способность контейнерных комплексов на территории порта с нынешних 150 тыс. до 520 тыс. ДФЭ в год. Об этом на ежегодной встрече партнеров ВМТП "Партнерство и взаимодействие на рынке транспортных услуг" заявил директор по стратегическому развитию ОАО "ВМТП" Андрей ТОКАРЕВ.

По состоянию на 14 декабря, портом переработано 3 880 тыс. тонн грузов, обработано более 3 000 судов и более 53 000 вагонов. По словам А. Токарева, снижение грузооборота в сравнении с 2005 г. произошло главным образом из-за падения объемов перевалки черных металлов.

Структура грузооборота по сравнению с предыдущими годами не изменилась - основу по-прежнему составляют черные металлы, лесные грузы, целлюлоза, контейнеры, автомобили и техника. Однако изменилось соотношение номенклатурных групп в грузообороте: если в прошлом году большую его часть составляла переработка черных металлов, то в первом полугодии 2006 г. объем переработки металлов значительно снизился. Падение превысило 60%.

По словам А. Токарева, в первую очередь такое резкое снижение было вызвано изменением конъюнктуры рынка металлов стран АТР. "Переориентация Китая из импортера металлопродукции в экспортеры в совокупности с тарифной политикой ОАО "РЖД" сделали продукцию cибирских и уральских комбинатов, экспортируемую через дальневосточные порты, неконкурентоспособной на азиатских рынках. Это объективная реальность, и сегодня доля черных металлов в грузообороте порта составляет лишь 35%".

Тем не менее, несмотря на сокращение объемов грузопереработки, порту удалось сохранить доходность. "Это стало возможным за счет привлечения в порт высокодоходных грузов, к которым мы в первую очередь относим грузы в контейнерах, автомобильную технику, целлюлозу", - заявил А. Токарев.

Он также отметил стабильный рост контейнерного грузопотока, прирост составляет 20-30%. Так, в январе-ноябре 2006 г. Владивостокский контейнерный терминал (ВКТ) переработал 133 214 ДФЭ. Рост по сравнению с 2005 г. составил 19%. По итогам года ВКТ планирует переработать около 145 000 ДФЭ. Таким образом, за 5 последних лет объем перевалки контейнеризированных грузов в порту увеличился почти в 2 раза. В то же время ВКТ выходит на предел своей пропускной способности в 150 тыс. ДФЭ.

Дальнейшее развитие контейнерного бизнеса ВМТП предполагается в два этапа. На первом этапе предполагаются модернизация кордонной и тыловой зон причала №15 для установки двух причальных контейнерных перегружателей и двух складских перегружателей, на втором - модернизация кордонной и тыловой зон причала №14 для установки еще двух складских перегружателей. Это позволит в концу первого квартала 2008 г. получить специализированный контейнерный комплекс на причале №15 рабочей пропускной способностью 100 тыс. ДФЭ в год. Таким образом, с учетом мощности ВКТ пропускная способность контейнерных комплексов на территории порта уже в 2008 г. составит 260 тыс. ДФЭ в год.

Параллельно этому предполагается провести модернизацию складских зон "Т" и "Ж" ВКТ, что позволит увеличить пропускную способность терминала с 160 до 320 тыс. TEU в год. Таким образом, общая пропускная способность двух контейнерных комплексов порта составит 420 тыс. ДФЭ в год.

С завершением второго этапа проекта - модернизации кордонной и тыловой зон причала №14 - пропускная способность вновь созданного на базе 14-го и 15-го причалов терминала "Владивостокский контейнерный сервис" (ВКС) составит 200 тыс. ДФЭ в год, а общая пропускная способность контейнерных терминалов порта составит 520 тыс. ДФЭ в год. (320 тыс. ДФЭ на ВКТ и 200 тыс. ДФЭ на ВКС).

"Таким образом, мы рассчитываем, что предпринимаемые нами меры по увеличению пропускной способности контейнерного терминала будут являться адекватным ответом ярко выраженной тенденции к увеличению доли контейнеризированных грузов в общем объеме грузопотоков в регионе", - подчеркнул А. Токарев.

В свою очередь генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ отметил поддержку инициатив порта местной властью. "На качественно новый уровень вышли отношения с администрациями края и Владивостока. В этому году нам удалось заручиться поддержкой администрации края в вопросе реализации стратегически важного для нас и для края проекта - создания транспортно-логистического комплекса "Южный Приморский терминал". В настоящее время мы работаем с Министерством транспорта над включением этого проекта в Федеральную целевую программу "Развитие экспорта транспортных услуг", а также в перечень проектов, финансирование которых будет осуществляться из средств инвестиционного фонда. Мы отчетливо осознаем, что это только начало пути", - сказал В. Перцев.