ДВМП приступило к перевозкам автокомплектующих KIA Motors

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) приступило к интермодальной доставке контейнеров в Ижевск для проекта ИжАвто, сообщила пресс-служба пароходства.

Планируемый еженедельный объем перевозок автокомплектующих компании KIA Motors (Южная Корея) на завод ИжАвто (выпускает автомобили Kia Spectra) составляет порядка 300 40-футовых контейнеров повышенной вместимости.

Автокомплектующие КIA Motors будут перевозиться по единому перевозочному документу - сквозному коносаменту FESCO.

В рамках проекта пароходством произведена замена флота на линии KSDL (порт Восточный - Владивосток - Масан - Пусан - порт Восточный). С 15 декабря на сервисе работает контейнеровоз "Механик Калюжный" вместимостью 800 TEU (20-футовый контейнер).

Решение о привлечении дополнительного судна принято в связи с резким увеличением объема перевозок на корейском направлении.