"Дальэнерго" поделится с новыми компаниями имуществом и долгами

Акционеры ОАО "Дальэнерго" на внеочередном собрании 27 декабря рассмотрят вопросы об одобрении ряда взаимосвязанных сделок с создаваемыми в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК).

Сделки связаны с отчуждением профильного имущества и товарно-материальных ценностей в пользу ДГК и ДРСК, уступкой им прав требования компании и переводе на них долгов "Дальэнерго".

Внеочередное собрании пройдет в заочной форме. Срок окончания приема бюллетеней - 27 декабря. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 15 ноября текущего года. 27 декабря внеочередные собрания акционеров со схожими повестками дня проведут еще две дальневосточные энергокомпании, участвующие в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока, - ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Амурэнерго".