Регрессия по ЕСН по наследству не переходит

Несмотря на то, что в результате реорганизации в форме присоединения правоотношения между работодателем и сотрудниками не изменяются, фирма теряет право на применение пониженной ставки ЕСН. К такому выводу пришел Минфин в письме от 20 ноября 2006 г. № 03-05-02-04/179.

Как указывают представители главного финансового ведомства, действующее законодательство не предусматривает правопреемства в части формирования налоговой базы и использования регрессивной шкалы. Таким образом, возникшая в результате реорганизации новая структура в целях использования регрессивной шкалы налогообложения не имеет права учитывать выплаты, произведенные в пользу сотрудников организации, прекратившей свою деятельность.