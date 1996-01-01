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Налоги должны быть не бременем, а формой участия в жизни общества
Налоги должны быть не бременем, а формой участия в жизни общества, считает председатель совета Российского союза налогоплательщиков (РСН) Сергей ШАХРАЙ. Он выступил на II съезде этой организации в Москве.
"Это, можно сказать, идеология нашего движения, - сказал он корреспонденту "ФК-Новости", - из которой вытекает следующее: общество повышает культуру уплаты налогов как таковых; общество контролирует, как расходуются его деньги, куда тратятся средства бюджета. То есть речь идет о контроле бюрократов, в должностные обязанности которых входит распоряжение сформированным из наших денег бюджетом".
"Сегодня вопрос стоит так: кто - кого? Наша экономика победит бюрократов, бездарно тратящих и подворовывающих наши деньги, или бюрократы - экономику? Нужен общественный контроль за тем, как расходуются народные деньги", - заявил Сергей Шахрай.
Он привел пример бездарно потраченных народных денег: "Стоимость замены 6,6 тыс. "флаговых" автомобильных номеров и 33 тыс. синих, принадлежащих МВД, - 45 млн руб. Это достаточно, чтобы содержать в течение года 848 пенсионеров. Вспомним также, что синие номера были введены совсем недавно, то есть к бессмысленным потерям следует приплюсовать еще несколько десятков миллионов рублей".
Бездарная, бессмысленная, нецелесообразная и неэффективная трата народных денег, а также коррупция, масштабы которой уже сопоставимы с бюджетом страны, - направления, на которых работает Российский союз налогоплательщиков.
РСН расширяет сотрудничество со Счетной палатой РФ. Это очень важно на региональном уровне, считает Сергей Шахрай: "Местные контрольно-счетные органы и отделения РСН могут взаимодействовать "на местах", поднимать острые проблемы, оставшиеся вне поля зрения "центра", проводить совместные экспертизы и проверки органов власти".
Сегодня 40 процентов консолидированного госбюджета направляется в муниципальные образования, где еще не освоили работу с такими средствами, где нет соответствующей системы контроля. РСН и Счетная палата планируют, по словам Сергея Шахрая, вместе проводить проверки муниципальных бюджетов, анализировать, как они формируются и распределяются.
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