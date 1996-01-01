www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Проверяйте декларации, не отходя от налоговой кассы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Налоговая служба серьезно взялась за устаревшие формы деклараций. Если налогоплательщик по "запалке" сдал бланки старого образца, его вполне могут привлечь к налоговой ответственности, а это штраф в 5% от суммы налога. Как сообщает отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю, такие случаи участились.

Более того, с сентября 2006 года в свет вышло постановление ФАС ДВФО №Ф03-А24/06-2/2769, в котором сказано, что если налогоплательщик своевременно представил налоговую декларацию, но не по установленной форме, то он не освобождается от ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка представления налоговой декларации.

В этой ситуации поступившая в инспекцию в срок, но в неустановленной действующим законодательством форме декларация просто не может быть использована в работе инспекции. Но поскольку в России не действует прецедентное право, как, скажем, в США, данное решение можно только принять к сведению, а не использовать как правило.

С другой стороны, у налогоплательщика есть шанс предоставить в налоговую "уточненку". В трехдневный срок со дня даты регистрации документов инспекторы должны письменно уведомить налогоплательщика о том, что ему необходимо представить документ по новому образцу. Так что определенный люфт во времени, пока дойдет такое письмо, у налогоплательщика есть.

На стороне налогоплательщика и Министерство финансов России, которое неоднократно давало понять, что налоговая инспекция не вправе отказывать в принятии деклараций в случае несоответствия их форме, принятой накануне, как часто случалось в последние годы. В Письме ФНС России от 11 ноября 2005 года № ММ/?6-01/119@ также говорится если после принятия инспекцией налоговой декларации утверждается новая форма налоговой декларации или в действующую форму вносятся изменения и (или) дополнения, представления налогоплательщиком налоговой декларации по вновь утвержденной форме не требуется.

Чтобы избежать бумажной волокиты, "ЗР" советует переходить на общение с налоговой службой в виртуальном режиме через Интернет.

Досье

Для каждого вида налоговой декларации отдельной статьей в Налоговом кодексе РФ определен свой порядок предоставления в инспекцию. Так, согласно статье 174, декларация по налогу на добавленную стоимость должна быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. А, скажем, система сдачи декларации по налогу на прибыль детально прописана в статье 289 НК РФ и т. д.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru