Проверяйте декларации, не отходя от налоговой кассы

Налоговая служба серьезно взялась за устаревшие формы деклараций. Если налогоплательщик по "запалке" сдал бланки старого образца, его вполне могут привлечь к налоговой ответственности, а это штраф в 5% от суммы налога. Как сообщает отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю, такие случаи участились.

Более того, с сентября 2006 года в свет вышло постановление ФАС ДВФО №Ф03-А24/06-2/2769, в котором сказано, что если налогоплательщик своевременно представил налоговую декларацию, но не по установленной форме, то он не освобождается от ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка представления налоговой декларации.

В этой ситуации поступившая в инспекцию в срок, но в неустановленной действующим законодательством форме декларация просто не может быть использована в работе инспекции. Но поскольку в России не действует прецедентное право, как, скажем, в США, данное решение можно только принять к сведению, а не использовать как правило.

С другой стороны, у налогоплательщика есть шанс предоставить в налоговую "уточненку". В трехдневный срок со дня даты регистрации документов инспекторы должны письменно уведомить налогоплательщика о том, что ему необходимо представить документ по новому образцу. Так что определенный люфт во времени, пока дойдет такое письмо, у налогоплательщика есть.

На стороне налогоплательщика и Министерство финансов России, которое неоднократно давало понять, что налоговая инспекция не вправе отказывать в принятии деклараций в случае несоответствия их форме, принятой накануне, как часто случалось в последние годы. В Письме ФНС России от 11 ноября 2005 года № ММ/?6-01/119@ также говорится если после принятия инспекцией налоговой декларации утверждается новая форма налоговой декларации или в действующую форму вносятся изменения и (или) дополнения, представления налогоплательщиком налоговой декларации по вновь утвержденной форме не требуется.

Чтобы избежать бумажной волокиты, "ЗР" советует переходить на общение с налоговой службой в виртуальном режиме через Интернет.