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Проверяйте декларации, не отходя от налоговой кассы
Налоговая служба серьезно взялась за устаревшие формы деклараций. Если налогоплательщик по "запалке" сдал бланки старого образца, его вполне могут привлечь к налоговой ответственности, а это штраф в 5% от суммы налога. Как сообщает отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю, такие случаи участились.
Более того, с сентября 2006 года в свет вышло постановление ФАС ДВФО №Ф03-А24/06-2/2769, в котором сказано, что если налогоплательщик своевременно представил налоговую декларацию, но не по установленной форме, то он не освобождается от ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка представления налоговой декларации.
В этой ситуации поступившая в инспекцию в срок, но в неустановленной действующим законодательством форме декларация просто не может быть использована в работе инспекции. Но поскольку в России не действует прецедентное право, как, скажем, в США, данное решение можно только принять к сведению, а не использовать как правило.
С другой стороны, у налогоплательщика есть шанс предоставить в налоговую "уточненку". В трехдневный срок со дня даты регистрации документов инспекторы должны письменно уведомить налогоплательщика о том, что ему необходимо представить документ по новому образцу. Так что определенный люфт во времени, пока дойдет такое письмо, у налогоплательщика есть.
На стороне налогоплательщика и Министерство финансов России, которое неоднократно давало понять, что налоговая инспекция не вправе отказывать в принятии деклараций в случае несоответствия их форме, принятой накануне, как часто случалось в последние годы. В Письме ФНС России от 11 ноября 2005 года № ММ/?6-01/119@ также говорится если после принятия инспекцией налоговой декларации утверждается новая форма налоговой декларации или в действующую форму вносятся изменения и (или) дополнения, представления налогоплательщиком налоговой декларации по вновь утвержденной форме не требуется.
Чтобы избежать бумажной волокиты, "ЗР" советует переходить на общение с налоговой службой в виртуальном режиме через Интернет.
ДосьеДля каждого вида налоговой декларации отдельной статьей в Налоговом кодексе РФ определен свой порядок предоставления в инспекцию. Так, согласно статье 174, декларация по налогу на добавленную стоимость должна быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. А, скажем, система сдачи декларации по налогу на прибыль детально прописана в статье 289 НК РФ и т. д.
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