Налоговую тайну могут разменять

Президент ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Анатолию СЕРДЮКОВУ с предложением о сотрудничестве. Банкиры хотят получать от налоговиков информацию, насколько дисциплинированными налогоплательщиками являются их потенциальные заемщики - частные и юридические лица.

"Мы хотим, чтобы у банков была возможность, обратившись в территориальную налоговую инспекцию, получить информацию о том, как потенциальный заемщик платит налоги, где он зарегистрирован", - пояснил Аксаков "Газете.Ru". Сверка и дополнение данных по информационной базе ФНС, выполненные бюро кредитных историй по запросам банков, несомненно, будут способствовать выявлению истинных параметров кредитоспособности заемщиков, а также тех, кто намеренно сообщает о себе ложные данные, говорится в письме Аксакова руководству ФНС.

Причины, побудившие банкиров обратиться к возможностям налоговой службы, - рост рисков банковского кредитования, вызванный недобросовестными заемщиками. Однако взамен налоговики, возможно, попросят данные о тех, кто обращается за кредитом при "серой" зарплате.

А как же соблюдение налоговой и банковской тайны? - задается вопросом информагентство PrimaMedia. Банкиры утверждают, что наличие этих понятий, кстати, прописанных в законе, до сих пор не мешало мошенникам распространять базы данных о заемщиках банков и налогоплательщиках. Однако достоверно известно, что недавнюю утечку базы данных о более чем 3 млн заемщиках организовали службы безопасности самих банков с целью навредить конкурентам. Так кто же тогда мошенники?