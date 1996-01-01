Казино поставили на место

Игорные зоны пропишут по конкретным адресам. Они будут открыты в четырех регионах: Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Сегодня Дума должна одобрить поправки, предложенные администрацией президента, во втором чтении.

Эпоха практически безграничного "разгула" игорного бизнеса завершается. В ночь с прошлой среды на четверг думский комитет по экономической политике в ускоренном режиме одобрил изменения, предложенные администрацией президента ко второму чтению законопроекта о регулировании игорного бизнеса. На первый взгляд по сравнению с первоначальной концепцией документ изменился незначительно. Однако судьба игорного бизнеса была решена не в лучшую для него сторону.

В частности, власти намерены отказаться от зон поселений и собираются строить лас-вегасы исключительно на необжитой территории. Поправки определяют четыре региона, на территории которых разместятся "зоны азарта". Это Калининградская область, Республика Алтай, Приморский край, а также территория на границе Ростовской области и Краснодарского края. Их наименование, границы, параметры доверено определить российскому правительству. "При выборе учитывалось географическое местоположение, туристическая привлекательность региона, а также желание самого субъекта открыть у себя зону азарта", - объяснил выбор зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир МЕДИНСКИЙ.

Выбор президента по большому счету совпал с планами Минэкономразвития по строительству особых туристических зон, которые должны разместиться на Байкале, на Алтае, в Краснодарском крае, в Ставрополье, а также в Калининградской области. Для предпринимателей это хорошо тем, что, в случае если игрограды найдут приют на территории ОЭЗ, бизнесу не придется тратиться на создание инфраструктуры. Правительство и местные власти собираются взять эти расходы на себя.

Однако все остальное предпринимателям придется построить за свой счет. "Один такой проект обойдется в сумму не меньше $1 млрд - на все сооружения, инфраструктуру, гостиницы и прочее, - говорит гендиректор связанной с игорным бизнесом компании "Уникум" Борис БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. - Таких денег у российского бизнеса нет". Тогда как, по оценке директора СП "Фортуна" Дмитрия СЛОБОДКИНА, ежегодный оборот крупной российской компании не превышает $60 млн. По мнению руководителя отдела маркетинга компании "Честная игра" Анны Трубецкой, закон лоббируется западными игроками, которым по силам прийти на новые неосвоенные земли и создать отрасль с нуля. Позитив здесь в том, что западный бизнес - даже игорный - считается гораздо более цивилизованным, чем отечественный.

Между тем инвестиции в строительство зон бизнес считает крайне рискованным, поскольку существует ограничение по срокам действия зоны. "Никто не будет вкладывать деньги и строить на арендованной земле здание, если нет уверенности, что по истечении десяти лет власти захотят продлить срок действия зон", - говорит г-н Слободкин.

Причем выбранные зоны вовсе не гарантируют возврата вложений. Представители игорного бизнеса уверены, что в эти зоны азартные люди вряд ли отправятся играть. "Зона Калининграда не выдержит конкуренции с заграничным бизнесом, где обслуживание находится на более высоком уровне, - говорит вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Евгений КОВТУН. - В Приморском и Алтайском краях ставку можно делать на китайских туристов. Но если правительство Поднебесной узнает, что в российском казино большие доходы, то тут же закроют границы, и все закончится".

Однако в течение двух с половиной лет у бизнеса есть время на подготовку к реформе. Переходный период власти продлевают на подгода. По новым нормам казино должны переехать в одну из четырех зон не 1 января, а 1 июля 2009 года. Причем они должны обладать 600 млн руб. чистых активов и соблюдать формальные требования закона, которые с первого чтения почти не изменились. Площадь казино должна составлять 800 кв. м, на которой могут разместиться как минимум десять игровых столов. В зале игровых автоматов на 100 кв. м должны находиться 50 "одноруких бандитов". Причем средний процент денежного выигрыша каждого автомата не должен быть ниже 90%. Останутся на прежнем месте только букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие в распоряжении 100 млн. руб. чистых активов.

Все игорные организации, не отвечающие новым требованиям, 1 июля 2007 года будут закрыты. Не исключено, что в некоторых субъектах игорный бизнес прекратит свое существование раньше. Местным властям разрешается самостоятельно принимать решение о закрытии игорных заведений.

Впрочем, экономические издержки, которые понесут не только бизнес, но и местные власти, лишившиеся очередного источника доходов, государство волнуют в последнюю очередь. "Федеральные власти, принимая решение, исходили из соображений национальной безопасности, - говорит руководитель отдела специальных программ Института социальных систем Дмитрий Бадовский. - Усилив контроль за бизнесом в зонах, они добьются, что рынок станет прозрачным и менее криминогенным".