Митволь заинтересовался золотом

Росприроднадзор хочет отобрать 5 лицензий у дочерних компаний британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining. Ведомство утверждает, что выполняет прямое распоряжение президента России.

Peter Hambro Mining - британская горнодобывающая компания со стопроцентно российскими активами. Компании выдано более 50 лицензий на проведение геологоразведочных работ и работ по добыче руды. В настоящее время Peter Hambro Mining осуществляет в России 13 проектов по добыче и разведке драгметаллов. Она, в частности, является основным акционером крупнейшего золотодобывающего предприятия Амурской области ОАО "Покровский рудник", которое осуществляет разработку месторождений "Покровское" и "Пионер". Добыча золота в 2006 году составит 253 000 унций.