ПоSHELL отсюда!

Итак, есть договоренность компаний Shell и "Газпром" по "Сахалину-2". Shell отказывается от контрольного пакета в проекте и продает "Газпрому" 30% минус одна акция, а еще по десять плюс одна акция российская компания прикупит у японских Mitsui и Mitsubishi. Об этом сообщают "ФК-Новости".

Огромная дыра, через которую иностранные фирмы целое десятилетие вывозили "за спасибо" российские нефть и газ, может быть, будет залатана. Дело в том, что заключенный при поддержке российских материально простимулированных чиновников в середине 90-х договор по Сахалину, в основе которого соглашения о разделе продукции (СРП), в переводе на простой язык означал одно: российской стороне - бесполезные "вершки", западным компаниям - солидные, полновесные "корешки". Иностранные фирмы взялись осваивать месторождения, возмещая свои затраты добываемыми ископаемыми. При этом возможности влиять на иностранных участников СРП, на уровень себестоимости - практически на все происходящее - России не оставили. Возможность какого-либо пересмотра соглашения вообще не предусматривалась.

По соглашению, РФ должна была бы начать получать полноценную прибыль после того, как иностранцы "отобьют" свои затраты. Но себестоимость сахалинского проекта только растет, как на этом зарабатывать - учить бизнес не надо. А постоянно проигрывающей стороной была и есть только Россия. Как утверждает Счетная палата РФ, которая ежегодно анализирует законодательство о разделе продукции, Россия уже недополучила от проекта около $6 млрд. Вообще, как следует из анализа контрольного ведомства, финансово-экономические условия реализации проекта "Сахалин-2" даже в далеком будущем не позволили бы нашей стране при разделе продукции получить более десяти процентов углеводородов. При сегодняшних мировых ценах на нефть на уровне $60 за баррель в расчетах по проекту "Сахалин-2" принята цена в $34 с ежегодным ростом на 3% аж до 2045 года. В соглашении по проекту не предусмотрен был даже будущий вывод созданных производственных объектов из эксплуатации. То есть на Россию могли бы еще "навесить" дорогостоящую ликвидацию производственных объектов после вывода их из эксплуатации. И т. д., и т. п.

После очередного анализа сахалинского проекта в то время аудитор Счетной палаты РФ Александр БЕЛЯКОВ в сердцах сказал: "Там что, из Антарктиды будут песок завозить, лишь бы себестоимость проекта повысить?"

Впрочем, и без песчаных залежей "белого континента" иностранные участники проекта предложили в этом году увеличить бюджет "Сахалина-2" с $12,04 млрд до $22,2 млрд.

Сахалинский проект, а в регионе находится около 20 процентов мировых залежей, наверное, мог бы со временем стать самым затратным в мире. Предложения иностранным участникам проекта пересмотреть условия соглашения, учесть интересы России, делались не раз. Но положительного отклика не было.

Россия соглашения не тронула и не опротестовала, она стала искать в работе оператора проекта нарушения природоохранного, трудового и миграционного законодательства. И нашла их в избытке. Для исправления ситуации не на один десяток миллиардов долларов претензий можно предъявить, если исходить из принятых в мире цен.

Буквально накануне "выхода в свет" 600-страничного отчета Минприроды об обнаруженных недостатках и о претензиях иностранные участники проекта предложили поучаствовать в нем "Газпрому".

Сейчас вот на Западе не без обиды говорят: мол, специально "выкручивали руки" оператору проекта "Сахалин Энерджи", специально проверяли, чтобы найти "крючки"... Что тут скажешь? Очень даже не без этого. Но в любом случае Россия в своем праве. А вот то, что этого раньше не сделали, - плохо, но это совсем другая тема, к нашему разговору отношения не имеющая.