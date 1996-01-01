"Опора" открывает отделение во Владивостоке

Организация по защите малого и среднего бизнеса "Опора России" открывает во Владивостоке новое отделение.

Как рассказал "ЗР" сопредседатель приморского отделения "Опоры" Сергей РУСАЛЕНКО, перед новым отделением уже стоит ряд конкретных задач. Одна из них - это выдвижение и поддержка кандидатов на предстоящих выборах в Думу города Владивостока. Также новое отделение планирует заняться проблемой торговых зон, которые в 2007 г. будут претерпевать кардинальные изменения в рамках специализированного федерального закона.