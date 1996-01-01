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Как отличиться на корпоративной вечеринке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Накануне Нового года многие с нетерпением ждут корпоративных вечеринок, где в нерабочей обстановке можно пообщаться с коллегами. Конечно, в этот вечер хочется выглядеть лучше всех и быть в центре внимания.

Если вы пойдете на бал, то, конечно, нужно облачиться в вечернее платье. Наряд нужно выбирать с учетом достоинств фигуры, но и про недостатки не стоит забывать. Если вам не идет декольте, не расстраивайтесь, ведь глубокий вырез на спине смотрится не мене привлекательно.

Не стесняйтесь использовать различные хитрости: корсет всегда стройнит, а мягкие складочки придают объем в необходимых местах. Если выберете платье с косым низом и диагональными линиями кроя, то будете выглядеть стройнее и выше. Аксессуары и украшения тоже не помешают. Например, очень стильно будут смотреться болеро, пелеринка.

Если вы пойдете на диско, то карнавальный костюм с маской или экстравагантный наряд будут весьма кстати. Не бойтесь экспериментировать, включите воображение, и в этот вечер вас будет невозможно не заметить. Актуально будет надеть платье в ретро-стиле второй половины 60-х и туфельки с бантами. Только не злоупотребляйте яркими цветами, сейчас все же грядет год кабана, а не петуха..

Если вы празднуете в офисе, это не означает, что наряжаться не нужно. Ведь это не будут просто посиделки, а конкурсы, розыгрыши, танцы. Тогда лучше подобрать наряд, в котором вам будет удобно и комфортно. Можно обычному костюму придать новогоднее настроение, нашив блесток и мишуры. В такой вечер главное - свобода движений и ощущение собственной неотразимости.

Некоторые дизайнеры считают, что корпоративная вечеринка предполагает, что ваш рабочий имидж, который уже сложился в глазах коллег, будет сохранен. Американский дизайнер одежды в стиле casual Адриана КОУЛЕЙ заверяет, что самое страшное для человека, озабоченного карьерой, "резко сменить на корпоративной вечеринке имидж делового офисного работника, к примеру, на имидж сексуального и похотливого плэйбоя". Отношение к вам сотрудников может резко измениться, такое поведение, скорее, будет свидетельствовать о легкомыслии. В таком случае фривольности деловому костюму придадут аксессуары и более яркие цвета.

Другого мнения придерживается Валентин ЮДАШКИН, который призвал деловых людей не терять свою индивидуальность, сливаясь с корпорацией в едином стиле одежды и по возможности проявлять его, хотя бы на корпоративных вечеринках. По мнению психологов, неформальная одежда, как и неформальное общение, помогают снять межличностные барьеры в коллективе. Поэтому они даже советуют чаще организовывать летние корпоративные вечеринки на природе, где волей-неволей каждый наденет либо спортивный костюм, либо джинсы и рубашку.

В любом случае выбор наряда - процесс достаточно индивидуальный. Многое зависит от вашего характера, от ваших целей и от коллектива в целом. Главное - суметь подобрать наряд так, чтобы вы чувствовали себя королевой и весь вечер были в приподнятом настроении.

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