Приморье не попало в список зон

На прошлой неделе Герман ГРЕФ огласил решение межведомственной конкурсной комиссии при Правительстве РФ: в стране будет создано 7 туристических ОЭЗ - в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Калининградской областях, а также в республиках Алтай и Бурятия.

По расчетам комиссии, общий объем инвестиций из федерального бюджета на создание туристической инфраструктуры составит 44,5 млрд руб., частных инвестиций планируется привлечь почти в 6 раз больше. Всего на конкурс было подано 28 заявок из различных регионов России, в том числе и из Приморского края.

В то же время краевой центр не теряет надежды стать участником федеральной целевой программы "Туристические центры России".

Как рассказал Сергей РЫБНИКОВ, заведующий отделом туризма городского управления внешних связей, в данный момент завершается работа над программой развития туризма во Владивостоке на 2007-2010 гг. - на основании этой программы и будет составлена заявка на участие. "Время у нас еще есть, поскольку сама ФЦП еще проходит доработку на федеральном уровне, - отметил г-н Рыбников. - Как известно, сейчас рассматривается возможность проведения форума АТЭС во Владивостоке в 2012 г., а это повышает наши шансы стать участником программы "Туристические центры России".