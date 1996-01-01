www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Даль-ТВ" по-"домашнему"?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровская телекомпания "Даль-ТВ" еще 5 лет будет вещать в Хабаровске на частоте 10 ТВК, за что заплатит государству 1,335 млн руб. Такое решение в прошлую среду в Москве приняла Федеральная конкурсная комиссия по телевещанию по итогам конкурса на частоты. Кроме того, как стало известно "ЗР", новым сетевым партнером хабаровчан станет, возможно, один из их конкурентов по конкурсу - федеральный телеканал "Домашний".

Частота была выставлена на конкурс в связи с окончанием срока действия лицензии на вещание. Вполне понятно желание представителей "Даль-ТВ" сохранить ее за собой, однако прежним хозяевам предстояло выдержать весьма серьезный натиск многочисленных конкурентов.

Досье

ЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ" (принадлежит ОАО "Дальрео") вещает на частоте 10 ТВК с 2001 года. В настоящее время "Даль-ТВ" вещает в Хабаровске по двум метровым каналам: на частоте 5 ТВК (телеканал "DTV-День") совместно с местной телекомпанией "5 канал ДВТРК" и на 10 ТВК (телеканал "DTV") совместно с федеральным сетевым партнером - телекомпанией "ТВ-3" (куплена недавно холдингом "Проф-Медиа").

В конкурсе на право вещания на этой частоте участвовало 8 претендентов. Четыре федеральные телекомпании: ООО "Спортивный телеканал 7 ТВ", ООО "ТВ-Домашний", ОАО "Телекомпания НТВ" и ЗАО "Мьюзик Один" (Music One) и четыре местные: ЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ", ООО "Телесет" (телекомпания "СЭТ"), ООО "Олимп-П" (партнер информационного телевизионного агентства "Губерния") и ООО "Новая Медиа Компания".

От всех претендентов требовалось не только предоставить концепцию вещания в определенном формате, но и полное технико-экономическое обоснование. Хабаровчанам удалось опередить сильных федеральных конкурентов. Не обошлось и без интриги. В списке участников конкурса значилось некое хабаровское ООО "Новая Медиа Компания". Что это за компания, и чьи интересы она представляет, остальные конкурсанты, судя по всему, не знали. Так, в интервью прессе исполнительный директор ЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ" Юлия ПЕТИНА прямо заявила, что "Новая Медиа Компания" для нас была и остается "темной лошадкой".

По словам Юлии Петиной, руководство телеканала очень радо тому, что телекомпания "Даль-ТВ" получила право ежедневного круглосуточного вещания на 10-й кнопке телевизора в свободном формате эфирного наполнения.

Оставшееся до нового года время канал продолжит вещание в своем прежнем формате. Однако, как отметила Юлия Петина, дальнейшие планы по наполнению эфира обязательно будут координироваться с концепцией вещания новой хабаровской радиостанции (на частоте 104,3 МГц), право на создание которой компания "Даль-ТВ" получила в июне 2006 года.

Кроме того, возможно, что в 2007 году заметно изменится программное наполнение телеэфира "Даль-ТВ" - в зависимости от того, с каким сетевым партнером будут сотрудничать хабаровчане.

Как стало известно "ЗР", в руководстве "Даль-ТВ", похоже, все-таки склоняются к решению сменить сетевого партнера на телеканал "Домашний", который позиционирует себя как "специализированный семейный канал, ориентированный на полезные программы". Впрочем, какую политику показа выберет руководство канала, хабаровчане скоро сами увидят - на телеэкране.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru