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"Даль-ТВ" по-"домашнему"?
Хабаровская телекомпания "Даль-ТВ" еще 5 лет будет вещать в Хабаровске на частоте 10 ТВК, за что заплатит государству 1,335 млн руб. Такое решение в прошлую среду в Москве приняла Федеральная конкурсная комиссия по телевещанию по итогам конкурса на частоты. Кроме того, как стало известно "ЗР", новым сетевым партнером хабаровчан станет, возможно, один из их конкурентов по конкурсу - федеральный телеканал "Домашний".
Частота была выставлена на конкурс в связи с окончанием срока действия лицензии на вещание. Вполне понятно желание представителей "Даль-ТВ" сохранить ее за собой, однако прежним хозяевам предстояло выдержать весьма серьезный натиск многочисленных конкурентов.
ДосьеЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ" (принадлежит ОАО "Дальрео") вещает на частоте 10 ТВК с 2001 года. В настоящее время "Даль-ТВ" вещает в Хабаровске по двум метровым каналам: на частоте 5 ТВК (телеканал "DTV-День") совместно с местной телекомпанией "5 канал ДВТРК" и на 10 ТВК (телеканал "DTV") совместно с федеральным сетевым партнером - телекомпанией "ТВ-3" (куплена недавно холдингом "Проф-Медиа").
В конкурсе на право вещания на этой частоте участвовало 8 претендентов. Четыре федеральные телекомпании: ООО "Спортивный телеканал 7 ТВ", ООО "ТВ-Домашний", ОАО "Телекомпания НТВ" и ЗАО "Мьюзик Один" (Music One) и четыре местные: ЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ", ООО "Телесет" (телекомпания "СЭТ"), ООО "Олимп-П" (партнер информационного телевизионного агентства "Губерния") и ООО "Новая Медиа Компания".
От всех претендентов требовалось не только предоставить концепцию вещания в определенном формате, но и полное технико-экономическое обоснование. Хабаровчанам удалось опередить сильных федеральных конкурентов. Не обошлось и без интриги. В списке участников конкурса значилось некое хабаровское ООО "Новая Медиа Компания". Что это за компания, и чьи интересы она представляет, остальные конкурсанты, судя по всему, не знали. Так, в интервью прессе исполнительный директор ЗАО "Телекомпания "Даль-ТВ" Юлия ПЕТИНА прямо заявила, что "Новая Медиа Компания" для нас была и остается "темной лошадкой".
По словам Юлии Петиной, руководство телеканала очень радо тому, что телекомпания "Даль-ТВ" получила право ежедневного круглосуточного вещания на 10-й кнопке телевизора в свободном формате эфирного наполнения.
Оставшееся до нового года время канал продолжит вещание в своем прежнем формате. Однако, как отметила Юлия Петина, дальнейшие планы по наполнению эфира обязательно будут координироваться с концепцией вещания новой хабаровской радиостанции (на частоте 104,3 МГц), право на создание которой компания "Даль-ТВ" получила в июне 2006 года.
Кроме того, возможно, что в 2007 году заметно изменится программное наполнение телеэфира "Даль-ТВ" - в зависимости от того, с каким сетевым партнером будут сотрудничать хабаровчане.
Как стало известно "ЗР", в руководстве "Даль-ТВ", похоже, все-таки склоняются к решению сменить сетевого партнера на телеканал "Домашний", который позиционирует себя как "специализированный семейный канал, ориентированный на полезные программы". Впрочем, какую политику показа выберет руководство канала, хабаровчане скоро сами увидят - на телеэкране.
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