Парад для КнААПO

На минувшей неделе Россия поставила Венесуэле первые два многоцелевых истребителя Су-30МК-2 из оговоренной контрактом партии, собранные на КнААПО. Оба самолета приняли участие в воздушном параде 10 декабря, посвященном Дню ВВС Венесуэлы.

Стоимость контракта на поставку в Венесуэлу партии истребителей составляет около $1,5 млрд. Контракт на поставку 24 самолетов Су-30МК-2 подписан в конце июля 2006 года. Оставшиеся 22 машины планируется поставить заказчику несколькими партиями в течение 2007 года.

Кроме того, авиастроительная компания "Сухой" получила от российской компании "ЭйрЮнион" заказ на 30 гражданских региональных самолетов Су-100 Superjet, с возможностью дополнительного приобретения еще 15 самолетов. Общая стоимость контракта - $400 млн. Эта модель самолета также собирается на КнААПО.