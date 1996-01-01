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ХКОПП подружился с "единороссами"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

8 декабря в Хабаровске состоялась 18 конференция Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП).

Досье

ХКОПП является одной из крупных общественных организаций предпринимателей в Хабаровском крае. В её составе - свыше 1400 ассоциированных членов при общей численности работающих в ней более 50 тыс. человек. На конференцию собралось свыше 100 делегатов со всего края, представляющих весь спектр предпринимательской деятельности, от физических лиц-предпринимателей до крупных краевых и отраслевых объединений.

В докладе председателя правления ХКОПП Евгения ШУЛЕПОВА и выступлениях ряда делегатов главной стала мысль о том, что органы власти и местного самоуправления слабо сотрудничают с бизнесом, не привлекают малый бизнес для обсуждения программ развития предпринимательства. Особенно эмоциональными были делегаты, посвятившие свое выступление действиям монополистов, в частности, давлению на малый бизнес со стороны энергетиков, поборам со стороны муниципальных органов, росту тарифов на железнодорожные перевозки. К примеру, руководитель одной из хабаровских газет Станислав ГЛУХОВ предлагал свои методы по противодействию засилью иностранных предпринимателей на рынках, также высказавшись против использования "серых" схем выплаты зарплаты.

Любопытным фактором нынешней конференции стало активное участие в его работе представителей партии "Единая Россия". Дело в том, что, как отмечали сами "единороссы", еще в прошлом году в ХКОПП не проявляли особого желания сотрудничать с правящей партией. Однако постепенно в руководстве бизнес-объединения возобладало более прагматичное отношение, и в июле 2006 года ХКОПП подписал с Хабаровским региональным отделением ВПП "Единая Россия" Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Ярким примером такого взаимодействия на нынешней конференции стало выступление руководителя регионального исполкома "ЕР" Сергея СМОЛЕНЦЕВА, подробнейшим образом информировавшего коммерсантов о задачах партии и событиях партийной жизни - как в стране, так и в регионе. В свою очередь члены правления ХКОПП Евгений Шулепов и Александр ТИШУТИН в своих выступлениях не упустили возможность напрямую обратиться к "единороссам" с просьбой оказывать дальнейшую помощь ХКОПП в борьбе "с противоправными действиями энергетиков" - в связи с очередным повышением тарифов.

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