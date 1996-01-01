Вечеринка под ключ

Есть компании, которые на праздниках не экономят. Особенно на новогодних. "Гулять так гулять!" - вот их девиз. И такой подход у многих сотрудников находит понимание: ведь каждый Новый год - один раз в жизни. И встретить его надо достойно: чтобы не только хлебом запомнился, но и зрелищами!

Об особенностях заказа и проведения новогодних корпоративных вечеринок во Владивостоке рассказывают руководители праздничных агентств и известные шоумены города.

Как заказать новогоднюю сказку?

Валентин ТЮМЕНЦЕВ, директор праздничного агентства "Мистер Праздникофф": Во Владивостоке не менее сорока праздничных агентств, а также много людей, занимающихся проведением праздников частным образом. Каждое агентство рассчитано, как правило, на "своего клиента". Богатые клиенты обычно заказывают шоу-программу целиком: с танцами, вокалом, инструментальной музыкой и т.д. Клиенты поскромнее ограничиваются диджеем и ведущим. Какие-то организации сначала подбирают ресторан, заказывают там банкет, а потом обращаются в праздничное агентство для заказа шоу-программы. Но можно сразу обратиться в праздничное агентство и заказать праздник, что называется "под ключ". Агентство в таком случае возьмет на себя хлопоты по подбору зала, украсит его, обеспечит банкет, проведение шоу-программы, побеспокоится о подборе охраны и развозе гостей после праздника. Есть и рестораны, которые в дополнение к банкету могут обеспечить гостям праздничную программу.

У каждого праздничного агентства сущствует некий стандарт новогоднего сценария, в который вносятся изменения в связи с пожеланиями конкретного заказчика. Бывают и оригинальные сценарии от ведущих. Нередко корпоративные клиенты желают ознакомиться подробно со сценарным планом, чтобы заранее определить роль каждого сотрудника в коллективном празднестве. Некоторые же заказчики целиком и полностью полагаются на профессионализм ведущего и мастерство артистов.

Цена вопроса

Анна АНДРУСЕНКО, директор праздничного агентства "Юла": В этом году новогодняя праздничная программа в среднем обойдется для одной организации численностью в 50 человек - от 12 000 до 20 000 руб. При участии 1 ведущего и 1 ди-джея, работающих не более 6 часов. Если же кроме ведущего или диджея в празднестве задействованы артисты (музыканты, певцы, танцевальные коллективы и т.д.), то такая программа стоит от 25 000 до 50 000 руб. и выше (в зависимости от числа гостей и продолжительности вечеринки). Поздравления Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдутся 2 000 - 2 500 руб. в час для одного корпоративного клиента. Для сведения - в ночь с 31 декабря на 1 января ценник на артистов повышается почти вдвое.

Сергей КРАШЕНИННИКОВ, директор студии "Порт Мэй": Крупные компании масштаба Дальэнерго или ДВМП - платят за новогодние шоу-программы порядка 500-800 тыс. руб. К примеру, программа с участием "Шоу Ефима ЗВЕНЯЦКОГО" и лазерного шоу при встрече 2005 г. обошлась одному из подобных клиентов в 700 тыс. руб.

Когда заказывать?

Борис САЗОНОВ, ведущий праздничных мероприятий: В основном, праздничные новогодние программы заказывают в период с октября по ноябрь. Хороших ведущих, актеров, музыкантов, танцоров и т.д. разбирают быстро, начиная уже с августа. Цены на них достаточно высокие, зато дается гарантия чудесного отдыха. Замечено, что в декабре цены на рынке праздников снижаются, но и шансов купить не очень качественную программу становится больше.

Сами корпоративные праздники обычно проходят в течение недели, которая предшествует Новому году - плюс-минус два дня. На 31 декабря заказов от трудовых коллективов практически не поступает. Новогоднюю ночь большинство предпочитают проводить вне пределов родной корпорации, в кругу родственников и друзей.

Праздничная начинка

Анна КРАШЕНИННИКОВА, директор праздничного агентства "Серебряный век": Разумеется, без Деда Мороза и Снегурочки и всего, что связано с этими персонажами (хороводы вокруг елки, раздача призов и т.д.), не обойтись. Это -самые востребованные персонажи. Очень популярны костюмированные шоу с гостями, чем больше костюмов, аксессуаров - тем лучше.

Борис Сазонов: Востребованы различные конкурсы, танцы, веселые розыгрыши и аукционы. На встрече 2006 г. - года Собаки - я в качестве ведущего устроил аукцион и выставил с молотка щеночка дворняжки. Лот ушел за $500. В этом году, возможно, придется что-нибудь этакое сотворить с поросенком.

Виталий СИЗОНЕНКО, ведущий праздничных мероприятий: Новогодние вечеринки замечательны тем, что магия этого праздника делает людей добрее, лучше и открывает в них универсальные человеческие черты. Под конец празднества уже нельзя сказать, кто перед тобой: учитель, банковский работник, журналист или милиционер. Все одинаково, по-детски рады милой зимней сказке под названием "Новый год".

Как не прогадать?

Анна Крашенинникова: Надежнее заказывать проведение новогоднего праздника, впрочем, как и любого другого, через праздничные агентства. В этом случае есть гарантия, что праздник не сорвется по техническим причинам.

Анна Андрусенко: Не секрет, что на празднике главный человек - ведущий программы. Чтобы не ошибиться с выбором, советую настоять на встрече с ним лично и обсудить сценарий. Заодно будете иметь представление о его профессиональных качествах. Танцы, песни, вокал и прочие выступления заказываемых артистов просите показать на видео (например, видео тектоник). У каждого праздничного агентства, как правило, есть портфолио сотрудничающих с ним артистов, познакомьтесь с этими портфолио. И счастливого всем праздника!