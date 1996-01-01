"Бабки" в огороде

Приморье вместе со всей страной рапортует о реализации нацпроекта "Развитие АПК". На фоне других регионов ДВФО наш край смотрится очень даже неплохо. Но обольщаться не стоит: решить все проблемы, назревшие в сельском хозяйстве, одним махом не удастся - предстоит еще пахать и пахать.

В центре внимания Приоритетный нацпроект (ПНП) по сельскому хозяйству включает три основных направления: "Ускоренное развитие животноводства", "Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК" и "Обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе". Что же сделано на данный момент по каждому из этих направлений?

Животный интерес

Если говорить о развитии животноводства, в Приморье запущено 11 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (общая стоимость проектов превысила 1 млрд руб.). Все участники получили право взять льготный кредит на срок до 8 лет: процентная ставка финансируется из федерального бюджета в размере 2/3 ставки ЦБ РФ. Отраслевой расклад такой: 7 проектов по свиноводству, 2 по птицеводству, 1 по молочному скотоводству и 1 по мясо-молочному.

Следующая мера - поставка по системе федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования для животноводства. Пожалуй, наиболее громкой и "распиаренной" акцией на Дальнем Востоке стала закупка австралийского крупного рогатого скота (КРС). Самый большой заказ сделало Приморье - 1780 голов.

"Возможность, которую предоставил нам "Росагролизинг" в рамках ПНП, действительно уникальная, - считает Александр ТАБАЧЕНКО, вице-губернатор. - На региональном уровне реализовать такой проект было бы просто нереально. Речь идет не только о финансовых ресурсах, но и об организации процесса: и с ветеринарной точки зрения, и с точки зрения доставки. Судов, которые специализируются на перевозке скота, в мире не так много, и у них жесткий график, который обычно расписывается на 2-3 года вперед. В следующем году мы планируем сделать еще одну закупку в Австралии (если будет возможность), благо процесс отработан уже до мелочей".

В краевом сельхоздепартаменте с гордостью отмечают, что племенным животноводством в Приморье озаботились раньше, чем эта отрасль попала в список государственных приоритетов, - решено было создать племенные предприятия по всем видам сельскохозяйственных животных, которые для региона являются значимыми.

В этом году было сформировано 2 племенных репродуктора по разведению свиней (ООО "Перспектива", СХПК "Кировский") и 1 по овцам (ОАО "Племпредприятие "Приморское"), для чего на средства краевого бюджета было закуплено 130 племенных свиней в Амурской области и 150 племенных овец в Читинской. Организованы даже племенные фермы по разведению кроликов (в КФХ "Братец Кролик") и пчел (на базе опорного пункта по пчеловодству Приморского НИИСХ).

Дорогу малым?

По второму направлению предусмотрены льготные кредиты ЛПХ и КФХ на условиях субсидирования процентной ставки (в размере 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Досье По итогам 10 месяцев 2006 г. Приморский региональный филиал "Россельхозбанка" выдал кредитов на сумму 93,2 млн. руб. на развитие КФХ и 156,7 млн. руб. на развитие ЛПХ (кредиты получили более 1100 хозяйств).

Наконец-то сельское население получило доступ к льготным кредитным ресурсам: если хозяйство жизнеспособное, для него это хороший шанс. По объемам кредитования Приморье стало одним из лидеров в рамках ДВФО, хотя есть определенные трудности - практика показала, что они являются общими для всех российских регионов.

Во-первых, у многих КФХ, и особенно ЛПХ, отсутствует необходимая залоговая база. Во-вторых, сельхозпроизводители просят упростить порядок оформления документов для получения кредита и субсидирования процентной ставки, а также ускорить рассмотрение заявок. Еще один сдерживающий фактор - недостаточно развитая филиальная сеть "Россельхозбанка". Правда, подвижки в этом направлении есть: в Приморье уже открыто 8 дополнительных офисов, а в остальные районы края направляются кредитные инспекторы для рассмотрения заявок и сбора документов.

Следующее мероприятие - развитие потребительской кооперации на селе.

Досье В Приморском крае создано 10 кооперативов (4 кредитных, 3 снабженческо-сбытовых, 2 закупочно-перерабатывающих, 1 перерабатывающе-сбытовой). В ДВФО Приморье делит второе место с Амурской областью (Якутия ушла далеко вперед - 102 кооператива).

Что тормозит процесс? Во-первых, недоверие сельского населения к любым структурам, которые создаются по инициативе властей, во-вторых, сложности с формированием стартового капитала и, наконец, кадровый вопрос: на селе не хватает специалистов, способных возглавить кооператив и обеспечить его эффективную деятельность.

Наконец, третья мера по поддержке "малых форм" - развитие ипотечного кредитования под залог земельных участков. Здесь пока хвастаться нечем - за 10 месяцев в Приморье выдан всего 1 кредит (в целом по России -46). Проблема очевидна: для получения такого кредита необходимо, чтобы земля была юридически оформлена в собственность, а подавляющее большинство сельхозпредприятий и КФХ, не говоря уже об ЛПХ, такими документами не располагают (процесс оформления очень сложный и дорогостоящий).

Дом с большим трудом

Что же касается жилищного направления ПНП, то здесь разработана такая программа: 30% стоимости жилья компенсирует федеральный бюджет, 40% -региональный бюджет и 30% составляют собственные (или заемные) средства граждан (или их работодателей). Планировалось, что в 2006 г. жилищные условия в России улучшат 16,2 тыс. молодых специалистов на селе на площади 713,4 тыс. кв. м, но, по данным на 1 ноября, в процессе ввода в эксплуатацию находилось лишь порядка 300 тыс. кв. м жилья для 4,3 тыс. специалистов. Ясно, что при таком раскладе к концу года достичь целевых показателей не удастся.

Почему? Казалось бы, хороший шанс: государство субсидирует 70% стоимости жилья, пользуйся, пока есть возможность! Но уровень доходов сельского населения, равно как и финансовое положение сельскохозяйственных предприятий, зачастую не позволяет "закрыть" оставшиеся 30%.

"Рынок жилья в сельской местности отличается от городского, и мы уже столкнулись с дефицитом вторичного жилья, - поясняет Александр Табаченко. - Ведь кроме схемы, прописанной в нацпроекте, в Приморье действует краевая программа "Сельский дом". Поэтому в перспективе основным способом решения жилищной проблемы на селе должно стать строительство - сейчас мы разрабатываем соответствующие механизмы".

В Приморском крае в жилищную программу включились порядка 130 семей - работники агропромышленного комплекса и социальной сферы. Много это или мало? "В сельской местности у нас проживает 420 тыс. чел., и как минимум, каждая пятая семья нуждается в улучшении жилищных условий, - говорит Сергей СИДОРЕНКО, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого Законодательного собрания. - Если бы счет шел на тысячи, тогда можно было бы говорить о каких-то весомых результатах, а 130 участников - это крохи".

Пахать и пахать

О результатах ПНП "Развитие АПК" говорить пока рано: проект только начал выходить "на рабочую мощность", но первые выводы уже напрашиваются. Многие специалисты признают, что проект сыроват, а схемы реализации недостаточно продуманы. Пока интерес к проекту есть, и сейчас очень важно, как будет осуществляться обратная связь, как будет реагировать власть на проблемы, возникающие в ходе реализации, на замечания и пожелания, которые звучат на местах.

"По ходу реализации нацпроекта схемы упрощаются, условия корректируются", - обнадеживает сельхозпроизводителей Александр Табаченко. Добавим, что уже сейчас в Приморье (наряду с другими регионами России) проводится мониторинг реализации ПНП.

Если мы посмотрим на текущие цифры по реализации ПНП, то увидим, что Приморье на фоне других дальневосточных регионов смотрится неплохо. "Мы органично вписались в комплекс мероприятий, предусмотренных нацпроектом, - рассказывает Александр Табаченко. - Многие краевые программы перекликаются с тем, что предлагается в рамках ПНП, а это значит, что нам не пришлось начинать с нуля. Если говорить об освоении средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию ПНП, то в этом вопросе Приморский край - один из лучших в России. Если другие регионы испытывают трудности с освоением, поскольку нет механизмов, люди психологически не готовы участвовать в нацпроекте, то в Приморье другая ситуация: мы даже увеличили лимиты, установленные для нашего региона".

Однако почивать на лаврах еще рано. В животноводстве позитивные сдвиги есть, но, к сожалению, не по всем направлениям. "Если говорить о свиноводстве, то здесь наблюдается рост поголовья, ведется активная работа по строительству и реконструкции свиноферм, - отмечает Сергей Сидоренко. - А вот поголовье КРС продолжает падать - правда, уже не такими быстрыми темпами, но переломить тенденцию пока не удается, а глобальных проектов, которые давали бы надежду на это в ближайшем будущем, я пока не вижу. Рентабельность молочного животноводства у нас по-прежнему низкая".

По мнению г-на Сидоренко, даже завоз племенного австралийского скота не может кардинально изменить ситуацию: для этого нужен целый комплекс дополнительных мер.

Если говорить о развитии системы кредитования сельхозпроизводителей, то и здесь обольщаться рано. "Сегодня из общего числа ЛПХ на Дальнем Востоке в процессе кредитования участвует около 1% хозяйств, -констатирует Алексей ШЕЛЕПА, директор ДВ НИИ экономики, организации и планирования АПК РАСХН. - Кредит, безусловно, очень выгодный, но люди понимают, что полученные средства нужно будет возвращать. А для этого надо быть уверенным, что произведенную продукцию удастся реализовать -такой уверенности у крестьянина нет. На рынок его до сих пор не пускают, а посредники скупают продукцию по заниженным ценам".

По мнению Алексея ЕМЕЛЬЯНОВА, директора Приморского НИИСХ на научной работе, еще один острый вопрос, который требует решения, но тоже не затрагивается в нацпроекте, - диспаритет цен на топливо и на сельхозпродукцию. Если первые растут высокими темпами, то вторые не только не растут, но в ряде случаев даже уменьшаются. Кроме того, г-н Емельянов сетует, что в нацпроекте слабо отражена региональная специфика: "Если бы это было возможно, то для Приморского края я бы включил в нацпроект рисоводство. Эта отрасль сильно пострадала за годы реформ".

Чего еще не хватает в нацпроекте - так это инструментов для решения кадровой проблемы. "Социальная программа для развития села не должна ограничиваться жильем, - считает г-н Сидоренко. - Те же принципы софинансирования (собственные средства - региональный бюджет - федеральный бюджет) должны действовать в сфере образования, здравоохранения, досуга, коммуникаций".

И последний момент. Все мероприятия, предложенные государством, рассчитаны на 2 года - судя по всему, "Развитие АПК", как и другие нацпроекты, изначально были задуманы как PR-акция действующей власти к предстоящим выборам. Но движение пошло, люди включились в реализацию проекта, и со стороны федерального центра было бы неразумно и совершенно непростительно в 2008 г. поставить точку и отменить все действующие преференции. Для такой отрасли, как сельское хозяйство, 2 года - это очень мало. Поэтому и сельхозпроизводители, и заинтересованные специалисты надеются, что проект получит продолжение.