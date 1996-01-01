ВМТП приобрел новый комплекс

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" стало владельцем 51% уставного капитала ООО "Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс".

Как стало известно информагентству "Восток-Медиа", порт приобрел контрольную часть паевого фонда у ЗАО "УПЭК-7". Сумма сделки пока не оглашается. Напомним, что генеральный директор УПЭК-7 Геннадий ШИДЛОВСКИЙ входит в состав Совета директоров ВМТП. Комплекс располагается на территории порта и осуществляет перевалку грузов в порту Владивостока.