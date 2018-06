Приморье расстанется с "Дальморепродуктом". За 1,5 млн

Приморский край желает выйти из состава акционеров ОАО Холдинговая компания "Дальморепродукт" (ДМП). Как стало известно "ЗР", Фонд имущества Приморского края 11 января 2007 г. проведет аукцион по продаже принадлежащих краю 117 685 обыкновенных акций холдинга (1% от уставного капитала). Начальная цена акций составляет 1 млн 562,3 тыс. руб.

Напомним, что ДМП находится в стадии банкротства до 31 декабря 2008 г., а значит, решение региональных властей выручить за убыточную компанию (чистый убыток ДМП на 1 октября 2006 г. составляет 4 млрд 777,274 млрд руб.) хоть какие-то деньги выглядит вполне логично. Однако эксперты считают, что фонду вряд ли удастся продать акции ДМП с первой попытки.

"В условиях внешнего управления акции теряют свою ценность, а условия диктуют кредиторы. При нынешнем раскладе вряд ли кто-то согласится выложить 1,5 млн руб. за сотую долю компании, будущее которой далеко не ясно", - считает аналитик одной из местных компаний.

В это ситуации наиболее вероятным претендентом на краевой пакет можно считать структуры, близкие к предпринимателю и депутату Руслану КОНДРАТОВУ, которые уже контролируют около 80% кредиторской задолженности холдинга и в свое время активно вели скупку его акций. Источник среди кредиторов ДМП не исключает вариант, при котором еще до окончания срока внешнего управления будет подписано мировое соглашение, а значит, на первые роли вновь выйдут акционеры.