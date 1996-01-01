"Дальзавод" всплывает?

Почти 5 лет не утихали страсти вокруг "Дальзавода". Отсутствие оборонного заказа привело предприятие к банкротству и смене собственников. Казалось, что на перспективах выхода из кризиса смело можно было ставить крест. Пустующие цеха, массовые увольнения, задержки заработной платы - вот основные вехи недавней истории бывшего монстра. Однако вопреки невзгодам предприятие преодолело кризис. В этом уверен исполнительный директор ОАО "Дальзавод" Андрей БАСАРГИН.

Главное, чем сегодня может похвастать "Дальзавод", это сохраненная инфраструктура.

"Все доки, причальные стенки, цеха, территория остались у нас. Около года назад было принято стратегическое решение: ОАО "Дальзавод" и далее будет продолжать профильную деятельность, т. е. заниматься судоремонтом и судостроением. Портфель заказов в этом году у нас значительно увеличился. Пока, в основном, на судоремонтные работы. И что особенно радует, в наши доки стали возвращаться рыболовецкие суда, которые раньше ремонтировались за границей", - рассказывает исполнительный директор.

Причина, по которой рыболовецкий флот вернулся в бухту Золотой Рог, вполне объяснима. Технологическое оборудование рыболовных траулеров гораздо сложнее, чем на тех же сухогрузах. Им необходим качественный ремонт траловых комплексов, автоматики, морозильных установок. А "желтый" ремонт качеством работ на этом направлении похвастаться не может. Выход же из строя "рыболовецких" агрегатов грозит рыбакам не просто неприятностями, а потерей промыслового времени. Вот и идут рыбаки к забытым дальзаводским пирсам. Только в 2006 г. на "Дальзавод" вернулось около 6 крупных рыбодобывающих компаний. В их числе такое крупное предприятие как "ТУРНИФ".

Почему суда стали возвращаться на "Дальзавод"? Андрей Басаргин уверен, что завод, несмотря на тяжелые времена, сохранил имя и репутацию. Но это скорее косвенные причины, а вот 1 800 квалифицированных рабочих кадров - это серьезный аргумент для привлечения клиентуры. Хотя кадровая проблема до конца не решена, средняя заработная плата - около 13 тыс. руб. При этом не стоит забывать, что трудятся в основном те, кто уже близок к пенсионному возрасту. Молодежь приходит на завод, но, отработав несколько месяцев, увольняется - профессия судоремонтника легкой никогда не была.

Помимо коммерческих заказов на завод пришел госзаказ. Конкретная сумма руководством не называется, так как понятие "военной тайны" еще никто не отменял. Интерес военных к предприятию исходит из высшего эшелона власти. Известно, что ситуацию с "Дальзаводом" обсуждал во время своего визита в Приморье министр обороны Сергей ИВАНОВ. Он пообещал, что предприятию будут обеспечены весьма крупные заказы.

Еще одной новой стороной деятельности завода стало участие в сахалинских проектах. Через несколько недель здесь закончат изготавливать модульный завод для "Сахалин Энерджи". Этот заказ был выигран на тендере, причем для участия в тендерах руководство завода создало дочку - ООО "Дальзавод". "Так как предприятие находится в стадии банкротства, участвовать в тендерах ему нельзя. Поэтому мы и создали 100% дочернее предприятие", - рассказывает Андрей Басаргин.

А вот слухи о том, что завод растаскивают по кускам, он категорически опровергает. По его словам, на территории достаточно много арендаторов, которые занимаются разной деятельностью - от производства пельменей до торговли продуктами питания. Но уже в будущем году "Дальзавод" попрощается со многими из них. Отказ от непрофильной деятельность более чем мотивирован. Ведь кроме судоремонта бывший флагман отрасли начинает возрождать судостроение. Первые пробные шаги в этом направлении уже сделаны - построено 3 небольших бота. Большую роль заводу отводят и в реализации "корейского" проекта. Напомним, что южнокорейская компания STX планирует строить в Приморье сухогрузы. В цехах завода будут варить секции по 100 тонн, затем в сухом доке их соединять. Дизеля будет поставлять корейская сторона. А вот сдавать суда "под ключ" будут также на "Дальзаводе". Под этот проект уже формируется Дальневосточное конструкторское бюро, а технические вузы получат заявку на подготовку корабелов.

Еще одной долголетней перспективой станет участие завода в проекте газификации края. Делегация ОАО "Газпром" во время своего вояжа по ДВФО успела побывать на заводе и ознакомиться с техническими возможностями предприятия. Но это все больше планы, так как только для участия в тендерах "Газпрома" необходимо получить специализированные сертификаты. А для подготовки полного пакета документов нужно около полутора лет. При этом еще не факт, что компания что-то на этом тендере выиграет.

А вот кто на самом деле сегодня является фактическим владельцем "Дальзавода", исполнительный директор не комментирует. Но информация о том, что ОАО "Дальзавод" принадлежит депутату и бизнесмену Руслану КОНДРАТОВУ, уже известна достаточно широкому кругу. Причем исходит она от руководителей предприятий, входящих в группу компаний "Акваресурсы". Выступая на различных мероприятиях, они открыто говорят, что ОАО "Дальзавод" уже принадлежит империи Руслана Викторовича. Способ получения контроля над "Дальзаводом" пока не разглашается, но по одной из версий, это могло случиться в результате приобретения кредиторской задолженности.