Налоговики "проредят" ряды частных нотариусов

Частные нотариусы, не утвержденные на должность приказами органов юстиции, будут в ближайшее время исключены из ЕГРН. Такое поручение дала ФНС своим региональным управлениям в письме от 20 ноября 2006 г. ШТ-6-09/1125. Дело в том, что до 1 января 2004 года постановка на учет частных нотариусов осуществлялась после выдачи им соответствующих лицензий. Закон от 23 декабря 2003 г. № 185-ФЗ внес свои коррективы в этот порядок, и запись в ЕГРН с 2004 года должна вноситься только после назначения частного нотариуса на должность приказом.

В результате в настоящее время в реестре числятся как нотариусы, имеющие только лицензии, так и те, кто получил указанные лицензии и назначен на должность нотариуса, занимающегося частной практикой, приказом. Для того чтобы привести ЕГРН в соответствие с действующим законодательством, региональные управления должны запросить в территориальных органах Росрегистрации сведения обо всех частных нотариусах, назначенных на должность приказами по состоянию на 1 октября 2006 г., и вычеркнуть из реестра тех, кто не окажется в этом списке. Указанную работу налоговики должны завершить не позднее 1 апреля 2007 г.