Льгота по НДФЛ распространяется на все банковские карты

Материальная выгода, полученная налогоплательщиком в связи с операциями по кредитным картам, договорами о предоставлении которых предусмотрен беспроцентный период, не облагается НДФЛ.

Причем данная льгота распространяется как на операции по кредитованию держателей расчетной карты, так и на операции по кредитованию держателей кредитной карты.