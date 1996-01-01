Отпущение огрехов

В рекордно короткие сроки - за месяц - Госдума планирует принять закон о налоговой амнистии. Легализовать капитал, с которого не были уплачены налоги, можно будет в течение года - с 1 января 2007 года по 1 января 2008 года. Процедура обещает быть предельно простой: достаточно прийти в банк и заплатить 13% от амнистируемой суммы. А выданный на руки квиток об оплате вроде как станет защитой от претензий со стороны налоговых органов. Об этом пишут "ФК-Новости".

Формирование современной и эффективной финансовой системы в России предусматривает параллельное решение двух, на первый взгляд, взаимоисключающих задач - либерализацию валютного и налогового законодательства и усиление борьбы с "отмыванием" преступных доходов. Но решение о проведении в стране "налоговой амнистии", как сразу назвали в народе Закон "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами", совсем неплохо согласуется с таким экономическим дуализмом. Основной ее принцип вполне ясен - легализуй старые доходы, но после этого уже ничего не скрывай и больше не уходи в тень.

Поскольку новый закон устанавливает своего рода "цену амнистии" - известные 13%, это может кому-то напомнить сомнительную практику выдачи индульгенций католическими священниками. Однако к налоговой амнистии необходимо подходить даже более осторожно, чем к отпущению грехов, учитывая тот факт, что декларироваться должны все же доходы, а не деяния. Психологическое восприятие играет тут отнюдь не последнюю роль.

Нельзя забывать и о современном состоянии экономики и бизнеса в РФ, ведь амнистия - это не всепрощенчество, которое предполагает открытие всех шлюзов. На таком подходе обжигались многие страны, которым потом приходилось отрабатывать назад и все начинать сначала, переходя от тотальных запретов к более мягким и демократичным способам контроля и регулирования. Яркий пример тому - история налоговой амнистии в Италии, которая пережила массу перипетий. В какой-то мере на том же в августе 98-го обожглась и Россия, финансовой системе которой пришлось пережить дефолт.

Переход в России к широкой налоговой амнистии популярен как шаг чисто политический: партии и депутаты, настаивающие на этом, конечно, заработают определенный капитал, но в экономику могут начать поступать, скажем так, не самые "чистые" деньги. Именно по этой причине амнистия должна и, судя по всему, будет проводиться параллельно с более четкой и отлаженной работой контролирующих органов, чем в настоящее время наша страна, к сожалению, похвастать еще не может. Да и "налоговый климат" в целом, в отличие от инвестиционного, у нас пока также оставляет желать лучшего.

Не об этом ли, в частности, свидетельствуют результаты исследования изменений налогового климата в РФ в 2006 году, которые провела фирма "Эрнст энд Янг"? Масштабы исследования впечатляют: в нем приняли участие 77 крупных компаний из всех секторов российской экономики, 47% - это российский бизнес, 53 - международные компании.

Так вот, 90% споров с налоговиками по-прежнему приходится решать в судах, при этом большая часть судебных разбирательств связана с НДС, правила взимания и возмещения которого в этом году стали еще более сложными и запутанными. Это говорит лишь о том, что готовность к реальной либерализации налоговой системы напрямую зависит от создания отрегулированной и прозрачной законодательной базы. Как и в любом другом новом деле, лучше начинать с себя, а потом уже решать, когда и как отпускать "финансовые вожжи".