Лига телохранителей: открытый контакт

В середине ноября во Владивостоке официально зарегистрирована Профессиональная лига телохранителей, призванная объединить специалистов по обеспечению личной безопасности и защищенности общества Приморского края и Дальнего Востока.

Директором и председателем правления лиги стал идейный вдохновитель профессионального объединения Павел ВАСИЛЬЕВ. В ближайших планах лиги - проведение открытой конференции специалистов в области безопасности, к диалогу приглашаются руководители силовых структур и другие заинтересованные лица.

Интервью с Павлом Васильевым читайте в следующем номере газеты. Также читатели "ЗР" могут задать свои вопросы о безопасности жизнедеятельности специалистам лиги (e-mail: profliga@bk.ru), ответы будут опубликованы в ближайших номерах газеты.